Фото ⟩ Максим Бусел шокировал жюри "Голос в маске"

В течение вечера сыщики шоу - Саманта Тина, Янис Кривенс (Krivenchy), Байба Сипениеце-Гаваре и Янис Шипкевичс - пытались разоблачить участников, используя подготовленные улики.

Мартиньш Спурис Фото: publicitātes

Но Шахматный Король был не единственной маской, которая упала этим вечером. В шоу появилась маска прошлого сезона Планета, под которой на этот раз скрывался актер и победитель шоу "Танцы со звездами" Максим Бусел. Он появился в качестве специального гостя в этой программе.

Согласно полученным уликам, сыщикам не удалось разоблачить его, но после снятия маски Янис Шипкевичс особенно удивился его вокальным способностям: "Что за тембр, где ты его спрятал? Почему ты просто танцуешь, ты должен танцевать, когда поешь!".

Напомним, под маской Мотылька скрывалась директор Рижского русского театра имени Михаила Чехова Дана Бйорк!

Галерея: третья передача "Голос в маске"