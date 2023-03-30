Фото ⟩ "Будет или не будет": в Латвии стартует откровенное реалити-шоу

В новом оригинальном шоу две девушки встретятся с пятью парнями, чтобы решить, кто будет самым подходящим партнером. Тем, кто менее всего преуспевает в погоне за страстью, придется покинуть шоу.

Галерея: шоу "Будет или не будет"

Режиссером спектакля является Марис Безмерс, также известный как Робетиньш в сериале "Она лжет лучше": "Это шоу также является для меня новым и большим опытом. До сих пор я работал с написанными сценариями и профессиональными актерами, но здесь есть реальные события и непредсказуемые действия. Во время съемок я быстро понял, что мой выдуманный сценарий должен быть выброшен, и я должен реагировать на события, представленные неинсценированной реальностью. Это было и смешно, и волнующе, и шокирующе, но в целом очень интересно".

Зрителей ждут неожиданные голоса, неожиданные появления, а участникам придется бороться за свое пребывание в шоу. Каждый день будут интересные испытания и неожиданные гости, которые заставят молодых людей побороть свои страхи и предубеждения.

Фото: publicitātes

Молодые люди в возрасте от 18 до 26 лет очень разнообразны по своим интересам и представлениям о жизни, но всех их объединяет желание познакомиться с новыми людьми и смелость поговорить на пикантные темы. "Быть ​​или не быть" даст им прекрасную возможность найти то, что они ищут, каким бы оно ни было, через интриги, драму, смех и слезы, поцелуи и ласки.