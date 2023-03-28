Правда ли Гитлер посещал оккупированный Мариуполь?

Подробнее всего о самой поездке рассказывал в своих мемуарах личный пилот фюрера Ганс Баур: "Во время одного полёта в Мариуполь — на побережье Азовского моря — на борту самолета находились Гитлер, его адъютант генерал-майор Шмундт и доктор. Вылетев из Растенбурга, мы сделали промежуточную посадку в Киеве. Оттуда по телефону предупредили генерала, ответственного за этот участок фронта, о нашем скором прибытии. <...> В Мариуполе Гитлера встретили генерал-фельдмаршал Лееб и генерал СС Зепп Дитрих, начальник его личной охраны".

Ещё одно свидетельство — материалы допроса советской контрразведкой начальника личной охраны Гитлера Ганса Раттенхубера. Он рассказывал, что 2 декабря 1941 года Гитлер вылетел в Мариуполь, чтобы на месте понять обстановку: "При содействии органов тайной полевой полиции мною были проведены необходимые охранные мероприятия в непосредственной квартире Гитлера, как то: усиленная патрульная служба, внутренние и внешние караулы, закрытие всего прилегающего района для постороннего движения. Более широкие мероприятия по охране мною не проводились, так как это могло вызвать ненужную шумиху. Вследствие этих минимальных мер пребывание Гитлера в Мариуполе осталось неизвестным для местных жителей".

Таким образом, судя по свидетельствам представителей ближайшего окружения Гитлера, Мариуполь он действительно посещал, и произошло это 2 декабря 1941 года.