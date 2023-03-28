После поездки Владимира Путина в Мариуполь 18 марта в соцсетях стала распространяться фотография Адольфа Гитлера с подписью "Фюрер в Мариуполе, 1941 год". "Проверено.Медиа" решили проверить, правда ли Гитлер ездил в Мариуполь и насколько соответствует этому фотография.
Правда ли Гитлер посещал оккупированный Мариуполь?
Два визита в оккупированный Мариуполь — Владимира Путина в 2023 году и Адольфа Гитлера в 1941 году часто сравнивали в Twitter — например, твит об этом есть у публициста Андрея Пионтковского и бывшего совладельца компании ЮКОС Леонида Невзлина. Есть упоминания поездки Гитлера и в YouTube. Фотография так широко разошлась, что некоторые украинские сайты сделали подборки самых ярких комментариев из Интернета.
Мариуполь был занят немецкими войсками 8 октября 1941 года, когда в город вошли части 3-го танкового корпуса 1-танковой группы вермахта (группа армия «Юг»). Этот период оккупации города продлился почти два года, до 15 сентября 1943 года. Таким образом, утверждения о якобы состоявшемся первом визите Гитлера в Мариуполь в августе не соответствуют действительности.
Зато о поездке Гитлера в оккупированный Мариуполь в декабре 1941 года известно сразу из нескольких источников. Начальник Генерального штаба Сухопутных войск Германии Франц Гальдер не называл в дневниках напрямую Мариуполь, но довольно подробно описывал обстановку вокруг этого визита. Немецкая армия на этом направлении оказалась в критической ситуации, и командование решило оставить занятый ранее Ростов-на-Дону и отойти к линии укреплений на реке Миус. Командующий группы "Юг" фельдмаршал Герд фон Рундштедт 1 декабря был освобождён от должности за это решение, но сменивший его Вальтер фон Рейхенау подтвердил приказ об отступлении. В дневнике Гальдера за 3 декабря 1941 года указано: "Фюрер, находясь в группе армий "Юг", заявил командующему группой армий, что ни он, ни командование танковой армии невиновны в нынешнем развитии событий". Командование группы "Юг" располагалось в это время как раз в Мариуполе.
Подробнее всего о самой поездке рассказывал в своих мемуарах личный пилот фюрера Ганс Баур: "Во время одного полёта в Мариуполь — на побережье Азовского моря — на борту самолета находились Гитлер, его адъютант генерал-майор Шмундт и доктор. Вылетев из Растенбурга, мы сделали промежуточную посадку в Киеве. Оттуда по телефону предупредили генерала, ответственного за этот участок фронта, о нашем скором прибытии. <...> В Мариуполе Гитлера встретили генерал-фельдмаршал Лееб и генерал СС Зепп Дитрих, начальник его личной охраны".
Ещё одно свидетельство — материалы допроса советской контрразведкой начальника личной охраны Гитлера Ганса Раттенхубера. Он рассказывал, что 2 декабря 1941 года Гитлер вылетел в Мариуполь, чтобы на месте понять обстановку: "При содействии органов тайной полевой полиции мною были проведены необходимые охранные мероприятия в непосредственной квартире Гитлера, как то: усиленная патрульная служба, внутренние и внешние караулы, закрытие всего прилегающего района для постороннего движения. Более широкие мероприятия по охране мною не проводились, так как это могло вызвать ненужную шумиху. Вследствие этих минимальных мер пребывание Гитлера в Мариуполе осталось неизвестным для местных жителей".
Таким образом, судя по свидетельствам представителей ближайшего окружения Гитлера, Мариуполь он действительно посещал, и произошло это 2 декабря 1941 года.
Отдельный разбор при этом необходим и фотографии, ставшей популярной в последнее время. Её нет в Bundesarchiv, но следы снимка удалось найти на одном из военно-исторических форумов. В верхней части фотографии надпись "Фюрер в Мариуполе" и дата. С ней как раз и возникли сложности у блогеров: на первый взгляд на снимке написано 16.082.1941. Видимо, из-за этого и появилась ошибочная информация о поездке Гитлера в Мариуполь в августе. Но решить эту задачу помогает оборотная сторона фотографии, также опубликованная на форуме.
Здесь ещё раз повторяется дата, и на этот раз очевидно, что это не 082, а DEZ — сокращение от немецкого Dezember.
Кроме того, на оборотной стороне есть и пояснения, кто на снимке отмечен крестиками: нижний крестик расположен под ногами фельдмаршала Вальтера фон Рейхенау (в правой руке у него фельмаршальский жезл), верхний — над головой генерала Эвальда фон Клейста. Первый возглавлял в это время группу армий "Юг", второй — 1-ю танковую армию.
На мариупольской фотографии 1941 года всё совпадает: очевидно, что сделана она в холодное время года (это следует из обмундирования), Гитлера на ней сопровождают военачальники, которым в это время было положено находиться именно на южном участке фронта. Несоответствие есть только в указанной на фото дате — 16 декабря. Но можно допустить, что надпись была сделана позже, и её автор забыл некоторые детали. Кроме того, есть ещё одно фотосвидетельство из Мариуполя — снимок, на котором изображены Гитлер и Александр Лёр, командующий 4-м воздушным флотом. Эта фотография выставлялась на онлайн-аукционе в Германии.
Таким образом, сомнений в подлинности фотографии нет, так же, как и факте визита Адольфа Гитлера в оккупированный Мариуполь в декабре 1941 года.
Правда
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!