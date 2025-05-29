Китай запустил к астероиду у Марса космическую миссию

В Пекине выражают надежду, что миссия приведет к "революционным открытиям" и поможет значительно расширить человеческие представления о космосе, сообщает государственное космическое агентство КНР.

Ракета-носитель "Чанчжэн-3B" с зондом "Тяньвэнь-2" стартовала с космодрома на юге Китая. Задача аппарата - собрать образцы вещества с астероида под названием 2016HO3, а также исследовать комету 311P, которая находится дальше от Земли, чем Марс, уточнили представители Национального космического управления Китая.

Ожидается, что собранные образцы с астероида 2016HO3 будут доставлены на Землю примерно через два года.

Китай активно развивает собственную космическую программу. Страна уже создала свою космическую станцию, на которой постоянно, сменяя друг друга, работают по три астронавта. Кроме того, КНР ранее успешно отправила на Луну исследовательский аппарат, который вернулся обратно с образцами лунного грунта.

За последние двадцать лет, прошедшие с тех пор, как Китай впервые отправил человека в космос, его космическая отрасль достигла впечатляющих успехов. В частности, одной из важнейших целей китайской космической программы является высадка астронавтов на Луну, запланированная на 2030 год.