Видео Впервые в истории Латвии охотник в дикой природе поймал енота

Как сообщалось ранее, Управление охраны природы (DAP) в сотрудничестве с Государственной лесной службой (VMD) планировало отлов замеченного в апреле в Латгале енота, чтобы он не мог свободно передвигаться в дикой природе и не угрожал природному многообразию Латвии.

LRT сообщает, что енот был замечен в Стомпакском лесном массиве в Балвском крае при помощи охотничьих камер в месте, где приманивают кабанов.

Опытный охотник установил в лесу специальный ящик, в который через два дня пробрался енот.

"Туда был положен кусок свежего мяса дичи с мыслью, что этот кусок мяса был с кровью", - рассказал представитель охотничьего клуба Šķilbēni Янис Шакинс.

Это официально первый случай в истории Латвии, когда в дикой природе был пойман енот. Они были ввезены в Европу в XX веке, однако затем были истреблены, сообщает LRT.

В Латвии в дикой природе енот ранее был констатирован один раз - пару лет назад в Риге.

Как поясняют эксперты DAP, североамериканский енот хорошо приспособлен к жизни в самых разных условиях, но предпочитает жить около воды. Животное всеядно, способно охотиться на суше, в воде и на деревьях, поэтому является более универсальным хищником, чем большинство местных видов. Он переносит 12 различных патогенов и заболеваний, а также паразитов, опасных для других животных и человека.

Распространение инвазивных видов является существенной проблемой по всей Латвии. Инвазивные чужеродные виды - это виды растений и животных, которые не являются местными для Латвии, но которые быстро размножаются и агрессивно распространяются, вытесняют местные виды и угрожают биоразнообразию, изменяют экосистему, наносят экономический ущерб, а некоторые виды также вредят здоровью человека, предупреждают эксперты.

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