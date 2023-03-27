Фото ⟩ Перед посольством РФ прошел пикет против размещения ядерного оружия в Беларуси

Галерея: Пикет у посольства РФ в Латвии

Участники пикета выстроились в "живую цепь", они держали флаги Латвии и Беларуси. Пикет прошел относительно спокойно, некоторые пешеходы выражали свою поддержку, например, показывая большие пальцы вверх.

Также у участников пикета были плакаты с призывом к президенту России Владимиру Путину не размещать ядерное оружие.

В разговоре, несколько участников пикета заявили, что пришли выразить свое неодобрение такому решения Путина. Некоторые из пришедших также признали, что такое объявление властей РФ было довольно неожиданным.

Протестующие отметили, что заявление Путина показывает, что Россия полностью захватила Беларусь.

Полиция следила за происходящим.

Уже сообщалось, что Путин объявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси.