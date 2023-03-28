Популярный латвийский исполнитель Маркус Рива в своих социальных сетях опубликовал общий снимок c юмористом Максимом Галкиным.
Галкин встретился с Маркусом Ривой
На фото двое знаменитостей дружески обнимают друг друга и улыбаются. Общий снимок с известным юмористом Маркус Рива подписал, как "еще одна неделя в Лос-Анджелесе".
Ранее латвийский исполнитель рассказывал о том, что 2022 год был для него периодом переоценки ценностей. По словам артиста, он посмотрел на некоторые вещи иначе,
а 2023 год начал с девятой попытки участия в отборе на конкурс "Евровидение".
По его словам, за последние годы он приобрел огромный опыт не только в Латвии, но и в Украине, России, США и других странах. Теперь Маркус считает, что пришло время использовать весь этот багаж.
"Я очень хочу представить Латвию на большой арене. Я горжусь, что я живу в Латвии. Я горжусь, что я латыш. У меня нет планов переехать, а потому я безумно хочу выйти на сцену с латвийским флагом... Сделаем шоу, ведь песня очень динамичная и активная!" - подчеркивает Рива, интригуя тем, что сейчас активно думает над сценографией и собирается привлечь для этого коллег из Украины.
В свою очередь российский телеведущий, шоумен и юморист Максим Галкин сейчас выступает с концертами в США. У артиста очень плотный гастрольный график, концертный тур продлится до конца марта.
Например, в преддверии женского праздника артист выступил в Санкт-Петербурге в штате Флорида. В соцсетях Максим Галкин очень порадовался теплому приему американской публики:
"Спасибо, мои дорогие зрители в Санкт-Петербурге, штат Флорида! Это была невероятно теплая встреча!"
Напомним, что Максим Галкин был одним из первых российских артистов, четко выразивших свою позицию против войны в Украине. В середине сентября он был объявлен в России "иностранным агентом".
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