Галкин встретился с Маркусом Ривой

На фото двое знаменитостей дружески обнимают друг друга и улыбаются. Общий снимок с известным юмористом Маркус Рива подписал, как "еще одна неделя в Лос-Анджелесе".

Ранее латвийский исполнитель рассказывал о том, что 2022 год был для него периодом переоценки ценностей. По словам артиста, он посмотрел на некоторые вещи иначе,

а 2023 год начал с девятой попытки участия в отборе на конкурс "Евровидение".

По его словам, за последние годы он приобрел огромный опыт не только в Латвии, но и в Украине, России, США и других странах. Теперь Маркус считает, что пришло время использовать весь этот багаж.