"Я как кот, у которого 9 жизней": Маркус Рива о новой попытке попасть на "Евровидение"

За последние годы он приобрел огромный опыт не только в Латвии, но и в Украине, России, США и других странах. Теперь Маркус считает, что пришло время использовать весь этот багаж.

"Я очень хочу представить Латвию на большой арене. Я горжусь, что я живу в Латвии. Я горжусь, что я латыш. У меня нет планов переехать, а потому я безумно хочу выйти на сцену с латвийским флагом...

Сделаем шоу, ведь песня очень динамичная и активная!" - подчеркивает Рива, интригуя тем, что сейчас активно думает над сценографией и собирается привлечь для этого коллег из Украины.

Маркус Рива признается, что он устал за последние два года. Было сложное время - пандемия и война. 2022 год был для него трудным, артисту пришлось прощаться с близкими людьми, а это всегда тяжело. Он открыл в себе какие-то новые грани, посмотрел на многие вещи под другим углом.

"Всем надо жить в мире здесь и сейчас. Мы никогда не знаем, что нас ожидает завтра", - в завершение беседы резюмирует исполнитель.

Видео: Маркус Рива - Forever