"За последний год я научился жить", - сказал в интервью RUS TVNET латвийский исполнитель Маркус Рива. 2022 год был для него периодом переоценки ценностей. По словам артиста, он посмотрел на некоторые вещи иначе, а 2023 год начал с девятой попытки участия в отборе на конкурс "Евровидение".
"Я как кот, у которого 9 жизней": Маркус Рива о новой попытке попасть на "Евровидение"
"Я написал эту песню в прошлом году в Лос-Анджелесе", - рассказывает Маркус Рива.
Как и его предыдущий трек Alive, эта композиция создана в сотрудничестве с американским продюсером Gharah PK, который работал с такими звездами, как Крис Браун, Крейг Дэвид, Николь Шерзингер и звезды из K-pop AESPA. Именно Gharah PK уже работал над его песнями Take Me Down, Impossible и If You're Gonna Love Me.
Дело в том, что им обоим нравится сериал Stranger Things, а потому они немного вдохновились этим вайбом и выпустили что-то с отголоском ретро, но в современном звучании. Не было задумки написать песню специально для "Евровидения". Было просто хорошее настроение.
Сразу же после того, как Маркус записал песню, он придумал снять в США клип. Видео было создано уже со знакомой ему командой: "Стилистика большого города, закат, солнце, хорошее настроение... Хорошо, что его так позитивно приняли".
"Я как кот, у которого 9 жизней. Надеюсь, что все будет хорошо. Каждый год другой. Каждый раз я стараюсь сделать что-то иначе. За эти годы я вырос как человек и профессионал", - признается артист.
За последние годы он приобрел огромный опыт не только в Латвии, но и в Украине, России, США и других странах. Теперь Маркус считает, что пришло время использовать весь этот багаж.
"Я очень хочу представить Латвию на большой арене. Я горжусь, что я живу в Латвии. Я горжусь, что я латыш. У меня нет планов переехать, а потому я безумно хочу выйти на сцену с латвийским флагом...
Сделаем шоу, ведь песня очень динамичная и активная!" - подчеркивает Рива, интригуя тем, что сейчас активно думает над сценографией и собирается привлечь для этого коллег из Украины.
Маркус Рива признается, что он устал за последние два года. Было сложное время - пандемия и война. 2022 год был для него трудным, артисту пришлось прощаться с близкими людьми, а это всегда тяжело. Он открыл в себе какие-то новые грани, посмотрел на многие вещи под другим углом.
"Всем надо жить в мире здесь и сейчас. Мы никогда не знаем, что нас ожидает завтра", - в завершение беседы резюмирует исполнитель.
Видео: Маркус Рива - Forever
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