Как оценивать заявления Путина о ядерном оружии в Беларуси? Отвечает эксперт

Он пояснил, что дела у российских вооруженных сил в данный момент идут очень плохо, потому что запланированная трехдневная война в Украине сильно затянулась и принесла сомнительные результаты. Поэтому Путин возвращается к способу, который, по его мнению, с наибольшей вероятностью запугает Запад и вынудит его сократить объемы помощи Украине, а именно, к ядерному противостоянию.