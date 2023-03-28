Заявление президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси - это очередная попытка запугать Запад, чтобы заставить его сократить поддержку Украины, заявил в интервью программе TV3 900 sekundes советник президента по вопросам национальной безопасности, бывший директор Бюро по защите Сатверсме Янис Кажоциньш.
Как оценивать заявления Путина о ядерном оружии в Беларуси? Отвечает эксперт
Он пояснил, что дела у российских вооруженных сил в данный момент идут очень плохо, потому что запланированная трехдневная война в Украине сильно затянулась и принесла сомнительные результаты. Поэтому Путин возвращается к способу, который, по его мнению, с наибольшей вероятностью запугает Запад и вынудит его сократить объемы помощи Украине, а именно, к ядерному противостоянию.
"В данном случае
совершенно ясно, что они [русские] имели возможность и даже раньше могли очень быстро ввести ядерное оружие в Беларусь, если бы почувствовали необходимость, но этого не было сделано, а теперь они громко заявляют, что это произойдет",
- прокомментировал Кажоциньш.
Как сообщалось, в субботу, 25 марта, Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие за пределами страны - в Беларуси. В связи с этим заявлением Украина потребовала созвать чрезвычайное заседание Совбеза ООН.
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