Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон показал своим поклонникам, как весело он проводит время со своими дочками.
Видео ⟩ Актер Дуэйн "Скала" Джонсон показался с ярким макияжем от дочерей
Популярный актер и бывший рестлер опубликовал в своем Instagram видео со своими маленькими дочками - 7-летней Жасмин и 4-летней Тией. На нем видно, как дочки охотно пользуются безотказностью папы и делают актеру яркий макияж.
Видно, что дочки полностью накрасили актера розовой помадой, а карандашом нарисовали усы и бороду.
Под этим постом Дуэйн Джонсон написал, что он согласился на быстрый макияж от дочек, хотя у него была запланирована встреча в Zoom через 10 минут.
В конце концов Джонсон отменил встречу, вместо этого звезда целый час пытался смыть помаду с лица.
"Zoom-встреча отменена. Два моих торнадо достигли своего и непрерывно смеются надо мной без капли милосердия. Я потратил час, пытаясь оттереть помаду с головы и лица. Знал бы я, что эта дрянь остается на коже", - прокомментировал актер.
Напомним, что недавно актер снялся в новом блокбастере. Это была самая дорогая премьера октября прошлого года - "Черный Адам".
Фильмы по комиксам остаются одними из самых зарабатывающих в индустрии - и конца этому пока не видно. Только в 2022 году Marvel нас порадовала продолжениями "Доктора Стрэнджа" и "Тора" (впереди сиквел "Черной Пантеры"), а DC - мрачным "Бэтменом".
Настала пора и нового героя - "Черный Адам" хоть и связан с "Шазамом!", вполне может рассматриваться как самостоятельное произведение. Говорят, что Джонсон сам захотел сыграть именно этого персонажа, а студия, разумеется, не стала ему отказывать, понимая, что звезда такого масштаба соберет кассу даже не с самыми узнаваемыми героями на обложке.
Что получилось в итоге? Просто проходной боевичок? Все-таки последняя коллаборация Джонсона с режиссером "Черного Адама" - "Круиз по джунглям" - была просто веселым забывающимся приключением.
Или мы можем рассчитывать на серьезные темы? Действие картины происходит в выдуманной ближневосточной стране Кандак, и ее беды, несмотря на выдуманность, похожи на беды реальных стран: насилие над народом, постоянная война, ощущение несвободы.
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