Видео ⟩ Актер Дуэйн "Скала" Джонсон показался с ярким макияжем от дочерей

Фильмы по комиксам остаются одними из самых зарабатывающих в индустрии - и конца этому пока не видно. Только в 2022 году Marvel нас порадовала продолжениями "Доктора Стрэнджа" и "Тора" (впереди сиквел "Черной Пантеры"), а DC - мрачным "Бэтменом".

Настала пора и нового героя - "Черный Адам" хоть и связан с "Шазамом!", вполне может рассматриваться как самостоятельное произведение. Говорят, что Джонсон сам захотел сыграть именно этого персонажа, а студия, разумеется, не стала ему отказывать, понимая, что звезда такого масштаба соберет кассу даже не с самыми узнаваемыми героями на обложке.

Что получилось в итоге? Просто проходной боевичок? Все-таки последняя коллаборация Джонсона с режиссером "Черного Адама" - "Круиз по джунглям" - была просто веселым забывающимся приключением.

Или мы можем рассчитывать на серьезные темы? Действие картины происходит в выдуманной ближневосточной стране Кандак, и ее беды, несмотря на выдуманность, похожи на беды реальных стран: насилие над народом, постоянная война, ощущение несвободы.