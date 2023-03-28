Автомобили каких марок в Латвии угоняют чаще всего?

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 287 угонов автомобилей. Это означает, что с 2020 года, когда в стране было угнано 600 автомобилей, количество угонов сократилось вдвое и в прошлом году было немного меньше, чем в 2021 году, когда было зарегистрировано 305 угонов автомобилей, свидетельствуют данные Госполиции. Около четверти автомобилей, угнанных в прошлом году, были не старше 10 лет.

Автомашины со страхованием KASKO

С другой стороны, если анализировать данные по автомобилям, имевшим страхование KASKO, то ТОП-5 самых угоняемых марок отличается от общей картины по стране. Тем не менее первое место стабильно удерживает BMW - 24% угнанных в прошлом году автомобилей со страховкой KASKO. Наиболее популярны у угонщиков 3-я и 5-я серии, а также модели BMW серии Х5.