Хотя количество угнанных автомобилей в последние годы сокращается, ТОП любимых автомобильных марок угонщиков по-прежнему возглавляет BMW, в прошлом году разделившая первое место с Audi, свидетельствуют данные Государственной полиции и страховой компании ERGO. 18% автомобилей, угнанных в Латвии в 2022 году, были марки BMW, 18 % - Audi, за которыми следуют Volkswagen (13 %), Volvo (7 %) и Toyota (7 %).
Автомобили каких марок в Латвии угоняют чаще всего?
В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 287 угонов автомобилей. Это означает, что с 2020 года, когда в стране было угнано 600 автомобилей, количество угонов сократилось вдвое и в прошлом году было немного меньше, чем в 2021 году, когда было зарегистрировано 305 угонов автомобилей, свидетельствуют данные Госполиции. Около четверти автомобилей, угнанных в прошлом году, были не старше 10 лет.
Автомашины со страхованием KASKO
С другой стороны, если анализировать данные по автомобилям, имевшим страхование KASKO, то ТОП-5 самых угоняемых марок отличается от общей картины по стране. Тем не менее первое место стабильно удерживает BMW - 24% угнанных в прошлом году автомобилей со страховкой KASKO. Наиболее популярны у угонщиков 3-я и 5-я серии, а также модели BMW серии Х5.
В прошлом году выраженно увеличился интерес воров к автомобилям марок Hyundai и Kia, которые годом ранее не входили в перечень самых угоняемых марок автомобилей со страхованием KASKO. По данным страховщиков, 13% угнанных автомобилей в 2022 году приходилось на Hyundai (второе место после BMW) и 10% - на Kia (четвертое место). Третье место в топе самых угоняемых автомобилей удерживает Toyota с 11%. С другой стороны, автомобили марки Audi стали менее актуальны для угонщиков - еще в 2021 году они были на втором месте в списке самых угоняемых автомобилей со страхованием KASKO, а в прошлом году покинули этот ТОП.
Угоняют ради дорогостоящих деталей
"Уменьшение числа автоугонов может быть частично связано с тем, что передвижение через те границы, которые актуальны ворам для реализации автомобилей, стало более ограниченным", - предполагает Райтис Чаклис, директор департамента подписания рисков ERGO.
"Поскольку ERGO является членом Международной ассоциации по борьбе с автоугнонами IAATI-EB, мы регулярно получаем информацию об угнанных автомобилях и странах, где они чаще всего реализуются, а также видим тенденцию:
угнанные автомобили чаще всего становятся "донорами деталей". Машину угоняют в одной стране, разбирают в другой, а детали продают в третьей.
Сегодня автомобили чаще всего угоняют по конкретным заказам, а навыки и технологии, используемые ворами, с каждым годом постоянно развиваются. С точки зрения угона наиболее популярны не самые новые автомобили, а автомобили с истекшим сроком гарантии, в результате возрастает спрос на их дорогостоящие детали. Соответственно, эти автомобили фигурируют в статистике угонов. Владельцам автомобилей этой группы риска рекомендуется включить риск угона автомобиля в свой полис страхования KASKO", - говорит Чаклис.
Как свидетельствует информация Государственной полиции, угоны совершаются с использованием устройств GPS для отслеживания потенциальных жертв. Новые автомобили, оснащенные системами доступа без ключа, угоняют с помощью специализированных электронных устройств. С другой стороны, угоны автомобилей возрастом от 5 до 10 лет осуществляются с использованием различных специально изготовленных или адаптированных механических и электронных средств. Также автоугонщики склонны заранее воровать ключи зажигания от автомобилей, в основном из частных домов. Также используются ситуации, когда автовладельцы легкомысленно оставляют ключи в замке зажигания или даже в заведенном автомобиле.
Как уберечь свой автомобиль от воров?
- Самое главное - установить на автомобиль противоугонные системы.
- Автомобили, оснащенные системами доступа без ключа ("Keyless Go"), по-прежнему являются легкой добычей для угонщиков, поэтому особенно желательно установить на них дополнительные противоугонные устройства или хотя бы держать ключи в чехле из фольги, чтобы их сигнал не мог быть перехвачен угонщиками.
- Парковать автомобиль на охраняемой стоянке или, если это невозможно, держать автомобиль в максимально освещенном месте.
- Затруднить угон автомобиля: заблокировать выезд через ворота частного дома, расставив перед автомобилем различные препятствия - все, что может задержать воров и продлить процесс угона автомобиля.
- Отправляясь в отпуск, не делиться информацией о своем отсутствии в социальных сетях.
- Уезжая надолго, снять автомобильный аккумулятор, что сделает угон автомашины невозможным.
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