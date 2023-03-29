Фото ⟩ "Я одна из первых в Латвии снималась обнаженной": Мирдза Мартинсоне

У Мартинсоне есть опыт работы с обнаженными сценами - она одна из первых латвийских актрис, которая разделась догола перед камерой.

Такой опыт был у Мартинсоне во время съемок в 1987 году в латвийском художественном фильме "Фотография с женщиной и диким кабаном", снятом на Рижской киностудии.

Фотографию обнаженной Мирдзы Мартинсоне сделал фотограф Валтс Клейнс.

Un tagad Kleina fotogrāfija ar sievieti Martinsoni un izbāztu mežakuili. Ceru, ka tviteris nenocenzēs. 1/8 pic.twitter.com/1RPVEUdxAL — lolita tomsone 💛💙 (@lolifish) February 13, 2022

Дополняя рассказ актрисы Лелде Дреймане о доверии режиссеру и фотографу, Мирдза говорит: "Все было точно так же: мне нравились режиссер и фотограф, и все было устроено так, что в студии больше никого не было".

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