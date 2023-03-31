Зачастую мы не задумываемся о том, как именно наши слова воспринимаются со стороны. Особенно когда спорим о таких эмоциональных вещах, как, например, война. С какими словами нужно быть особенно осторожными, чтобы случайно кого-то не оскорбить?
Липину интересно ⟩ На "хох" начинается, на "ол" заканчивается - почему некоторые слова могут ранить?
В дальнейшем в статье будут использоваться слова, которые являются уничижительными по признакам гендера, национальности, расы или сексуальной ориентации. Они будут написаны не с целью оскорбления, а в качестве наглядного примера. Но если для вас это неприемлемо, не читайте эту статью.
Многие из нас слышали (а возможно, и употребляли) слова, которые нам казались обычными или даже ласковыми, но вдруг выяснялось, что для собеседника они звучали оскорбительно.
Могут ли ранить слова и почему выбор лексики так важен, будем разбираться ниже.
Влияние истории
Есть слова, которые, даже если изначально не задумывались как оскорбления, с течением времени приобрели именно оскорбительную коннотацию.
Ярчайший пример - это, конечно, слово "ниггер". Изначально оно было просто производным от слова negro, которое есть во многих романских языках (французский, итальянский или испанский). Но позже, как мы знаем, слово "ниггер" стало ассоциироваться исключительно с рабовладельческим строем.
Со многими словами, которые обозначаютнациональность или расу, происходят похожие вещи. Показательные примеры: "хохол", "жид" и "ганс".
Ведь исторически слово "хохол" было не оскорбительным, а вполне себе общеупотребимым. Его, например, еще в 1844 году в переписке использовал Николай Васильевич Гоголь.
Сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская.
Николай Васильевич Гоголь, писатель
Но уже меньше чем через 100 лет в Толковом словаре Ушакова возле слова "хохол" стоит приписка "бранное".
И можно, конечно, долго вспоминать историю и происхождение слова, уверяя, что ты никого не хотел обидеть, а "хохлы" всегда говорили испокон веку и никаких проблем не было. Но зачем, если есть простое и приятное слово "украинец"?
А с "жидом" или "гансом" и спорить не получается. Первое слово употреблялось как оскорбление еще в XII веке, а "ганс", хоть и сравнительно новое обозначение (судя по всему, советских времен), но изначально было создано как уничижительное в адрес латышей.
Да и вообще, когда вы в последний раз слышали, как кто-то употребляет слово "жид" или "ганс" не в уничижительном смысле?
Ненужные ассоциации
Но есть и слова, которые, возможно, не несут в себе оскорбительной семантики, но употреблять их в адрес людей не самая лучшая идея.
Один такой пример - "баба". Технически это просторечный синоним слова "женщина" по подобию "мужик" - "мужчина". Но слова "баба" и "женщина" создают в наших головах совершенно разные образы.
То же самое и со словом "девка", которое, вообще-то, есть обозначение совершеннолетней, но незамужней девушки - "ходить в девках". Но звучит слово "девка", конечно, намного более уничижительно, чем "девушка". И само по себе, и особенно если учитывать, что другое значение слова "девка" - "проститутка".
Другая сторона этой медали - употребление слов, которое обозначает какую-то общность людей, не в их адрес, а просто, что называется, "в воздух".
Хороший пример - уже упомянутые мною "жиды". Далеко не всегда этим словом обозначаются именно евреи. Так могут сказать и о просто жадных людях. Или "пидорасами" называют не только геев, но и просто нехороших людей.
Проблема в том, что даже такое использование этих слов усиливают и закрепляют уже установившиеся стереотипы.
"Пидорасами" называют и геев, и плохих людей. Значит, геи - плохие.
"Жид" - это и жадина, и еврей. Значит, евреи - жадины.
И именно поэтому стороннее употребление таких слов является оскорбительным, даже если само значение фразы и не оскорбительно.
Зачем?
Важно понимать, что есть еще и индивидуальный уровень. Я знаю женщин, которые нормально относятся к слову "баба", или украинцев, которые не оскорбляются на слово "хохол".
Но все равно остается вопрос - какова причина использования таких слов? Если, конечно, не с целью оскорбить определенную нацию, расу, пол или сексуальное меньшинство.
Но обычно люди все-таки такую цель перед собой не ставят. И даже обижаются, когда их в этом подозревают: "Да я же любя их "хохлами" назвал". Любя нельзя назвать "хохлами", "жидами", "пидорасами" или "ниггерами". Вы можете попытаться, конечно, но потерпите неудачу.
Слова могут быть обидными или оскорбительными безотносительно ваших целей и желаний. И вежливо было бы их не использовать. Можно же сказать "украинцы", "евреи", "геи" и "темнокожие". И тогда никто не будет понят превратно.
И разве не станет мир вокруг нас более приятным местом, если мы будем внимательны даже в таких, как нам кажется, мелочах?
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