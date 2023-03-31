Липину интересно ⟩ На "хох" начинается, на "ол" заканчивается - почему некоторые слова могут ранить?

Другая сторона этой медали - употребление слов, которое обозначает какую-то общность людей, не в их адрес, а просто, что называется, "в воздух".

Хороший пример - уже упомянутые мною "жиды". Далеко не всегда этим словом обозначаются именно евреи. Так могут сказать и о просто жадных людях. Или "пидорасами" называют не только геев, но и просто нехороших людей.

Французское издание "Протоколов сионских мудрецов" под заголовком "Еврейская опасность", 1921 год Фото: Антисемитская карикатура

Проблема в том, что даже такое использование этих слов усиливают и закрепляют уже установившиеся стереотипы.

"Пидорасами" называют и геев, и плохих людей. Значит, геи - плохие.

"Жид" - это и жадина, и еврей. Значит, евреи - жадины.

И именно поэтому стороннее употребление таких слов является оскорбительным, даже если само значение фразы и не оскорбительно.

Зачем?

Важно понимать, что есть еще и индивидуальный уровень. Я знаю женщин, которые нормально относятся к слову "баба", или украинцев, которые не оскорбляются на слово "хохол".

Но все равно остается вопрос - какова причина использования таких слов? Если, конечно, не с целью оскорбить определенную нацию, расу, пол или сексуальное меньшинство.

Но обычно люди все-таки такую цель перед собой не ставят. И даже обижаются, когда их в этом подозревают: "Да я же любя их "хохлами" назвал". Любя нельзя назвать "хохлами", "жидами", "пидорасами" или "ниггерами". Вы можете попытаться, конечно, но потерпите неудачу.

Слова могут быть обидными или оскорбительными безотносительно ваших целей и желаний. И вежливо было бы их не использовать. Можно же сказать "украинцы", "евреи", "геи" и "темнокожие". И тогда никто не будет понят превратно.

И разве не станет мир вокруг нас более приятным местом, если мы будем внимательны даже в таких, как нам кажется, мелочах?