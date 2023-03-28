Где не страшно гулять по ночам? Жители назвали самые безопасные города за пределами Риги

В Вентспилсе 68% горожан не боятся гулять в одиночестве по своему городу ночью, в Огре - 67,9%, в Юрмале - 65,4%, в Даугавпилсе - 63,8%, в Елгаве - 63,2%, в Резекне - 56,1%, а в Екабпилсе - 41%.

Более трех четвертей жителей Валмиеры, Елгавы и Вентспилса доверяют полиции своего города, в Юрмале - 74,8%, в Лиепае - 73,5%, в Огре - 67,6%, в Даугавпилсе - 66,5%.

В Екабпилсе и Резекне полиции доверяет меньше всего людей - 60,2% и 60,5% соответственно.

Самым дружелюбным городом к иммигрантам из других стран признана Валмиера - 86,3% горожан согласны с тем, что их город дружелюбен к иммигрантам из других стран. В Елгава такого мнения придерживаются 83,8% жителей, в Юрмале - 82,9%, в Лиепае - 80,4%, в Огре - 70,2%, в Вентспилсе - 69,9%, в Резекне - 64,7%, в Даугавпилсе - 63,6%, в Екабпилсе - 62,9%.

Почти все жители Валмиеры (98,4%), Лиепаи (98,3%) и Вентспилса (97,3%) считают, что город благоприятен для проживания семей с маленькими детьми. Так считают 93,8% жителей Огре, 93,3% - Юрмалы, 93,2% - Резекне, 92,8% - Елгавы, 86,6% - Даугавпилса, 77,5% - Екабпилса.