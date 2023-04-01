Певица Линда Лин об испытаниях: "Я не наслаждаюсь славой"

Линда Лин ответила ведущей на вопрос о том, не вскружили ли ей голову в 20 лет успех, награды, работа на Radio SWH. "Я очень быстро прошла денежный тест", - призналась она. Это случилось, когда Линда еще жила в общежитии. Она сложила все свои сбережения в сумку, чтобы пойти купить рождественские подарки. И у нее, охваченной небольшим чувством превосходства, украли все до последнего цента. Пропажу девушка обнаружила только в магазине.

"Я полностью знала, о чем идет речь, почему это было. Я остановилась и сказала: "Спасибо, я все поняла. Спасибо за этот урок". Я даже не очень расстроилась, я сама этому удивилась, но поняла, и на этом урок закончился. С тех пор я без проблем делюсь и наслаждаюсь тем, что имею. Такой негативный "шаблон" в тот момент растаял", - говорит она. С другой стороны, со славой дело обстоит иначе. Линда Лин признается, что большую часть времени ей не нравится быть в центре внимания.

"Я понимаю, что это служит для продвижения моей музыки, и я очень благодарна за это, но я не наслаждаюсь славой понемногу каждый день. Я хотела бы делать свою работу, не будучи знаменитой, но я знаю, что на самом деле это невозможно. Поэтому я пытаюсь найти способы подружиться с этим, но все же спотыкаюсь. Я тоже иду по пути осознанности уже много лет, около 15. Возможно, вы могли бы сказать, что я близка к моменту осознанности, и я понимаю - если испытание славой все еще сложно для меня, значит, я слишком забочусь о том, что люди думают обо мне", - указывает Линда.

Видео: Интервью с Линдой Лин