Предпринимателя Трубко просят приговорить к 3 годам за взятку в несколько миллионов

Прокурор также просит наложить штраф на Rīgas namu apsaimniekotājs в размере 200 минимальных заработных плат, или 124 000 евро.

KNAB ранее сообщал, что, согласно полученным доказательствам, взятка была предложена, чтобы компания, которую представляет предприниматель, победила в концессионном конкурсе и переняла часть домов, находящихся в управлении RNP.

Предприниматель указал Косовичу, каковы будут выгодные условия регламента концессионного конкурса для Rīgas namu apsaimniekotājs.

Депутат сказал журналистам, что сообщил в KNAB о предложении взятки. Он заявил, что всю свою недолгую политическую жизнь посвятил созданию политики, которую нельзя купить, и будет придерживаться этого принципа.

RUS TVNET уже сообщал, что весной прошлого года Rīgas namu apsaimniekotājs предложила в порядке эксперимента перенять несколько домов RNP. Компания рассмотрела 60 домов с хорошими сбережениями.

По информации Firmas.lv, Трубко является председателем правления Rīgas namu apsaimniekotājs с весны 2018 года. Другой совладелицей компании является Таиса Штале. В 2020 году оборот компании составил 2 613 229 евро, а прибыль - 244 124 евро. Данные за прошлый год еще не опубликованы.

Информация на сайте KNAB показывает, что с 2002 по 2013 год Трубко поддержал две партии, пожертвовав в общей сложности 49 904 евро. Бизнесмен жертвовал Партии реформ и Латвийской социал-демократической рабочей партии, которая когда-то была у власти в Рижской думе.