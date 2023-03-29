"Объединенный список" (ОС) призывает решить проблему с практикой Центра государственного языка (VVC) по применению административных штрафов к этикеткам продуктов питания, произведенных в Латвии - это мешает местным производителям полноценно конкурировать с зарубежными.
Языковые требования душат местных производителей. Как это решать?
По данным ОС, для предотвращения нарушений латвийские производители должны создавать два вида упаковки - для внутреннего рынка и экспортных рынков. Таким образом искусственно завышается себестоимость продукции, а латвийские производители теряют позиции в сравнении с зарубежными конкурентами, говорится в заявлении ОС.
Так, RUS TVNET уже рассказывал о конкретном случае с латвийской компанией SIA Pērnes L: в этом году VVC прислал компании штраф: "700 евро за то, что на передней стороне упаковки больше букв на иностранном языке, а на латышском нет", - рассказывал владелец фирмы Лаймонис Радзиньш. По его словам, у компании 95% производства - экспорт, однако VVC в ответе RUS TVNET был непреклонен. Там пояснили, что компания нарушает требования Закона о госязыке.
Радзиньш не скрывал, что инвестиции, необходимые для перевода упаковки на латышский, просто не окупятся. Подробнее о компании и ситуации мы писали тут:
Так, председатель комиссии по народному хозяйству Линда Матисоне (ОС) включила этот вопрос в повестку дня заседания комиссии. Было принято решение просить Кабмин внести поправки в нормативные акты в целях поддержки местных производителей и экспортеров продуктов питания. Ожидается, что Министерство юстиции по запросу комиссии предоставит разъяснения по применению норм до 10 апреля.
По мнению ОС, штрафы, применяемые VVC, не соответствуют регламенту ЕС о предоставлении потребителям информации о пищевых продуктах и снижают конкурентоспособность и экспортные возможности латвийских производителей.
"Инвестиции в создание этикетки для одного продукта с учетом того, что надо менять упаковку и дизайн, доходят до 120 000 евро, а если у компании несколько продуктов, то инвестиции еще больше.
"Я считаю, что принцип "один закон - одна правда" должен учитываться, а ранее примененные штрафы следует отменить", - заявила председатель Латвийской федерации пищевых предприятий Инара Шуре.
В письме федерации, адресованном министерствам экономики, юстиции и земледелия, говорится о том, что интерпретация правовых норм VVC может способствовать уходу компаний с местного рынка, так как им придется удвоить стоимость упаковки, создавая два ее вида - для местного и экспортного рынков.
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