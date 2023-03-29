Языковые требования душат местных производителей. Как это решать?

По данным ОС, для предотвращения нарушений латвийские производители должны создавать два вида упаковки - для внутреннего рынка и экспортных рынков. Таким образом искусственно завышается себестоимость продукции, а латвийские производители теряют позиции в сравнении с зарубежными конкурентами, говорится в заявлении ОС.

Так, RUS TVNET уже рассказывал о конкретном случае с латвийской компанией SIA Pērnes L: в этом году VVC прислал компании штраф: "700 евро за то, что на передней стороне упаковки больше букв на иностранном языке, а на латышском нет", - рассказывал владелец фирмы Лаймонис Радзиньш. По его словам, у компании 95% производства - экспорт, однако VVC в ответе RUS TVNET был непреклонен. Там пояснили, что компания нарушает требования Закона о госязыке.

Радзиньш не скрывал, что инвестиции, необходимые для перевода упаковки на латышский, просто не окупятся. Подробнее о компании и ситуации мы писали тут: