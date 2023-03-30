Из верной жены в приверженку свободных отношений: история Светланы

Светлана и ее бойфренд состоят в свободных отношениях уже четыре года. Когда они познакомились, у каждого был свой жизненный опыт, оба были в разводе.

До этих отношений Светлана была замужем 10 лет. "Это был мой первый парень и последний за десять лет. После того, как отношения закончились, я узнала, что он мне изменял. Я поняла, что у меня были те же мысли. Были мужчины, которые мне нравились, но я не могла себе этого позволить. Я подумала - зачем? Он же мог!" - говорит Светлана о том, что изменило ее понимание.

Она не считает, что стремление к свободным отношениям - результат травмы. "Я с самого начала знала, что я бисексуальна, уже в период полового созревания поняла, что мне нравятся и женщины. Я верю, что женщины вообще - это что-то божественное. У меня не было таких мыслей, что это моя травма".

После распада брака женщина искала партнера, с которым могла бы быть свободной. "Я не знала, буду ли я спать с кем-то еще или нет, но я хотела быть свободной и говорить о том, что меня интересует, что мне нравится. Если мне нравятся девушки, то у меня будет девушка".

Нынешний партнер, который стал первым мужчиной, с которым у Светланы снова завязались отношения, сразу согласился на такую ​​модель. "Это мужская мечта". Партнер Светланы тоже хотел свободы в отношениях.

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