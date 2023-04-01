"Она сама написала и подписалась". Алексей Росликов о ситуации с Глорией Гревцовой

Эта информация целиком и полностью ложится на плечи ее автора.

После чего эта электронная версия распечатывается, каждый номер анкеты имеет уникальный серийный код, который невозможно подделать. Эти бумаги отдаются автору, который их изучает. После того, как изучил, он ставит свою подпись. На этом точка, бумаги подаются в CVK. (...)

В тот момент, когда полиция сообщила, что есть ошибка в документах, для нас это была ситуация, в которой мы не могли точно понять - была ошибка, не была ошибка, откуда она появилась. (...) И мы, безусловно, отдались полностью в руки полиции, в руки суда", - пояснил процесс подачи документов в CVK Алексей Росликов.

Политик считает, что в этой ситуации суд объективно установил вину Глории Гревцовой.

"В процессе, после ремонта офиса, мы нашли ее бумаги, которые были заполнены собственноручно, в которых она своей рукой вписала и образование, и подписалась.

И в этой ситуации было абсолютно логично сказать, что, ну, надо признаваться людям. Посмотри, бумаги же есть. Ну здесь мы разошлись в истории". (...)