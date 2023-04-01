"Она сама написала и подписалась". Алексей Росликов о ситуации с Глорией Гревцовой

"Самое главное - это внутренний мир". И лидер "Стабильности!" Алексей Росликов может оценить его за 15-20 минут общения. Такие критерии прозвучали из уст политика в ответ на вопрос, как проходил отбор членов его партии. Рассказал он и о том, кто, по его мнению, солгал Центральной избирательной комиссии (CVK) об образовании Глории Гревцовой, баллотировавшейся в Сейм от списка "Стабильности!".
Принимая во внимание популярность в соцсетях, Глория Гревцова сыграла важную роль в предвыборной кампании "Стабильности!". На выборах в Сейм партия получила 11 мандатов. Однако теперь их уже десять. Одна из самых заметных членов партии попала сразу в несколько скандалов - от резонансных заявлений о Музее оккупации до лжи CVK. Суд первой инстанции признал ее виновной. 16 марта Глория Гревцова вышла из партии "Стабильности!" и ее парламентской фракции.
Гревцова опубликовала в TikTok видеоролик, в котором обвиняет других в изменении ее данных после того, как она передала лидеру партии Алексею Росликову информацию для подачи в CVK.
В эфире "Кто вам платит?" Алексей Росликов заявил, что все было иначе.
Кто подал неверные данные в CVK? Версия Алексея Росликова
"Первое, самое главное, абсолютно объективно - каждый кандидат в депутаты подает свою анкету. Он может это делать в любом формате, как ему удобно. Человек, который находится в офисе, эту информацию переносит в компьютер. Абсолютно ее не проверяя. Это не его обязанность, не обязанность партии, не обязанность даже, как оказывается, CVK.
Эта информация целиком и полностью ложится на плечи ее автора.
После чего эта электронная версия распечатывается, каждый номер анкеты имеет уникальный серийный код, который невозможно подделать. Эти бумаги отдаются автору, который их изучает. После того, как изучил, он ставит свою подпись. На этом точка, бумаги подаются в CVK. (...)
В тот момент, когда полиция сообщила, что есть ошибка в документах, для нас это была ситуация, в которой мы не могли точно понять - была ошибка, не была ошибка, откуда она появилась. (...) И мы, безусловно, отдались полностью в руки полиции, в руки суда", - пояснил процесс подачи документов в CVK Алексей Росликов.
Политик считает, что в этой ситуации суд объективно установил вину Глории Гревцовой.
"В процессе, после ремонта офиса, мы нашли ее бумаги, которые были заполнены собственноручно, в которых она своей рукой вписала и образование, и подписалась.
И в этой ситуации было абсолютно логично сказать, что, ну, надо признаваться людям. Посмотри, бумаги же есть. Ну здесь мы разошлись в истории". (...)
Лидер "Стабильности!" в подобной ситуации признался бы. "Есть люди, которые говорят: "Ну нет, я все-таки постою на своей версии и скажу, что это и подпись не моя уже будет. Эти документы будут рассматриваться уже во второй инстанции. Я думаю, что Глория, конечно же, подаст апелляцию. Этот путь выбирает каждый человек сам".
Как "Стабильности!" набирает членов партии?
На вопрос, каким образом в рядах партии появляются люди, которые не имеют ни образования, ни рабочего опыта, политик отвечает:
"Первое, что самое важное в этой всей истории - человек с любым образованием, с любым жизненным опытом является особенной ценностью. В парламенте должны быть представлены абсолютно все профессии, все уровни образования и все представители жизненного опыта".
Уточняя критерии отбора, Росликов заявил, что "самое главное - внутренний мир. Это безумно важно, насколько человек способен принимать других людей".
На уточняющий вопрос, как можно при вступлении в партию оценить внутренний мир кандидата, политик ответил:
"Поверьте мне, я за 15-20 минут общения с вами абсолютно четко пойму, смотрим ли мы с вами на мир абсолютно одинаково".
Лидер "Стабильности!" не скрывает, что они с Глорией Гревцовой познакомились через социальные сети.
"Безусловно. Я человек, который наблюдает за людьми. Если я вижу, что там есть какая-то подлинность, то я, безусловно, хочу с этим человеком познакомиться и общаться.
Но еще один момент очень важный. Не все в состоянии пройти испытание выборами, потому что, когда вы попадаете в парламент, это безумное внимание людей, особенные надежды людей, особенное доверие людей, которое с каждым днем растет все больше и больше. Вот здесь остаться на земле и постоянно чувствовать ее, просто хотя бы ладонью или вытаскивать ногу из туфли и понимать, что на земле, - вот это безумно важно", - закончил мысль политик.
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