Чт, 30.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Фото ⟩ Невероятное перевоплощение: из уставшего домохозяина в сексуального жениха

rus.tvnet.lv
Невероятное перевоплощение: из уставшего домохозяина в сексуального жениха
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: instagram/zannadubska

Долго не думая, инспектор "Стильного патруля" Жанна Дубска выносит обвинительный приговор домохозяину/экскурсоводу Андрису (45) из Лигатне, который ищет отношений. 

Андрис решил найти жену, а Жанна ему помочь!

"Протертая обувь, неопрятная одежда - ну никакая "цаца" тебе не светит. Все устарело", - говорит Жанна. "Поэтому мы сделаем все, чтобы помочь измениться и дамы начали бы тебя оценивать как ценного жениха". 

Фото: instagram/zannadubska

Когда визажист, парикмахер и стилист собрались вместе, Андрис превратился в сексуального и желанного мужчину. Таким его еще никто не видел!

Весь эпизод можно посмотреть тут

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх