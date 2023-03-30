Долго не думая, инспектор "Стильного патруля" Жанна Дубска выносит обвинительный приговор домохозяину/экскурсоводу Андрису (45) из Лигатне, который ищет отношений.
Фото ⟩ Невероятное перевоплощение: из уставшего домохозяина в сексуального жениха
Невероятное перевоплощение: из уставшего домохозяина в сексуального жениха
Андрис решил найти жену, а Жанна ему помочь!
"Протертая обувь, неопрятная одежда - ну никакая "цаца" тебе не светит. Все устарело", - говорит Жанна. "Поэтому мы сделаем все, чтобы помочь измениться и дамы начали бы тебя оценивать как ценного жениха".
Когда визажист, парикмахер и стилист собрались вместе, Андрис превратился в сексуального и желанного мужчину. Таким его еще никто не видел!
Весь эпизод можно посмотреть тут.
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