Фото ⟩ Невероятное перевоплощение: из уставшего домохозяина в сексуального жениха

Андрис решил найти жену, а Жанна ему помочь!

"Протертая обувь, неопрятная одежда - ну никакая "цаца" тебе не светит. Все устарело", - говорит Жанна. "Поэтому мы сделаем все, чтобы помочь измениться и дамы начали бы тебя оценивать как ценного жениха".

Фото: instagram/zannadubska

Когда визажист, парикмахер и стилист собрались вместе, Андрис превратился в сексуального и желанного мужчину. Таким его еще никто не видел!

Весь эпизод можно посмотреть тут.