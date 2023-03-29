С субботы, 1 апреля, будут ужесточены условия оформления обязательного гражданского страхования автомобилей (OCTA), сообщили представители Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB).
С апреля будут ужесточены условия выдачи OCTA
Данные LTAB показывают, что в настоящее время в Латвии насчитывается почти 50 000 транспортных средств, которые были сняты с учета для утилизации в Латвии, но не были утилизированы или проданы для продажи в течение пяти дней, установленных законом.
Председатель правления LTAB Янис Абашин заявил, что с 1 апреля этого года владельцы этих транспортных средств больше не смогут оформлять полис OCTA без продления регистрации транспортного средства.
Законом предусмотрено, что если транспортное средство снято с учета для утилизации в Латвии, но не было продано или выставлено на продажу в автомагазине и с тех пор прошло более пяти дней, владелец транспортного средства должен сначала восстановить его на учете.
Только после выполнения этого шага модно приобрести полис OCTA и участвовать в дорожном движении.
Если транспортное средство снято с учета для вывоза из Латвии, но не было зарегистрировано в другой стране и с тех пор прошло более 30 дней, его владелец до приобретения OCTA должен сначала продлить регистрацию авто в Латвии.
Абашин поясняет, что, к сожалению, в последнее время приходится сталкиваться со все возрастающей тенденцией, когда автовладельцы по невнимательности или умышленному злому умыслу не осуществляют в полном объеме предусмотренные законодательством мероприятия по регистрации или перерегистрации транспортных средств. В таких случаях владелец транспортного средства уже не сможет приобрести полис OCTA, и может возникнуть ситуация, когда за ущерб, причиненный в результате ДТП, придется отвечать лицу, которое все еще является его предыдущим владельцем.
Чтобы более строго контролировать возможность выдачи полисов OCTA на транспортные средства с неясным статусом владения в Латвии, с 1 апреля в информационную систему OCTA будут внесены изменения, и больше не будет возможности купить полис для тех автовладельцев, которые сняли транспортное средство с учета для утилизации или вывоза из Латвии, но не сделали этого в установленные законом дни и не обновили его в учете.
Система OCTA была введена в Латвии в 1997 году. Право осуществлять страхование OCTA в Латвии имеют Balta, Baltijas apdrošināšanas nams, BTA Baltic Insurance Company, Balcia Insurance и латвийские филиалы Compensa Vienna Insurance Group, Ergo Insurance, Gjensidige, If P&C Insurance, Swedbank P&C Insurance.
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