С апреля будут ужесточены условия выдачи OCTA

Данные LTAB показывают, что в настоящее время в Латвии насчитывается почти 50 000 транспортных средств, которые были сняты с учета для утилизации в Латвии, но не были утилизированы или проданы для продажи в течение пяти дней, установленных законом.

Председатель правления LTAB Янис Абашин заявил, что с 1 апреля этого года владельцы этих транспортных средств больше не смогут оформлять полис OCTA без продления регистрации транспортного средства.

Законом предусмотрено, что если транспортное средство снято с учета для утилизации в Латвии, но не было продано или выставлено на продажу в автомагазине и с тех пор прошло более пяти дней, владелец транспортного средства должен сначала восстановить его на учете.

Только после выполнения этого шага модно приобрести полис OCTA и участвовать в дорожном движении.