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К Латвии приближаются снежные тучи

rus.tvnet.lv/LETA
К Латвии приближаются снежные тучи
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Снег. Иллюстративное фото
Снег. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

Вечером в среду, 29 марта, Латвию с запада начнет пересекать зона осадков, которая в четверг утром достигнет востока страны, прогнозируют синоптики.

На большей части территории Латвии образуется снежный покров глубиной 1-5 сантиметров, дороги будут скользкими. Начиная с запада снег сменится небольшим дождем. В Курземе ночью и утром ожидается туман.

В четверг будет облачно, но местами тучи разойдутся и выглянет солнце.

Температура воздуха ночью составит 0...-4 градуса, на востоке страны - до -8 градусов. Днем воздух прогреется до +1...+7 градусов.

В Риге снег пройдет во второй половине ночи и утром, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит -1...-2 градуса, днем - до +5 градусов.

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