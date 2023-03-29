СМИ: ВСУ уничтожили под Бахмутом российский бомбардировщик Су-24М

"29 марта 2023 года в 01:30 частями ВВС ВСУ уничтожен российский бомбардировщик Су-24М. Вражеский самолет сбит в направлении Бахмута", - сообщили ВСУ в Telegram.

Потери российских войск на Украине к утру среды, 29 марта, достигли 172 340 человек, сообщает Генштаб ВСУ. По данным Генштаба, за сутки погибли 610 военнослужащих РФ.

С 24 февраля 2022 года российская армия потеряла 3609 танков, 6966 БТР, 2659 пушек, 526 многозарядных реактивных установок, 277 зенитно-артиллерийских установок, 306 самолетов, 291 вертолет, 2239 беспилотников, 911 крылатых ракет, 5507 автомобилей и автоцистерн, 18 кораблей и катеров, а также 288 единиц специализированной техники.

Масштабы потерь России уточняются, так как получение информации затруднено боевыми действиями.