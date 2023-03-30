Фото ⟩ "Князь Владимир" - редкая модель "Москвича", которая стоит 6300 евро

Название этой модели "Москвича" - "Князь Владимир". Владелец машины указал, что у "Князя Владимира" под капотом по-прежнему рычит оригинальный двигатель. Автомобиль редкий, так как в период с 1997 по 2001 год всего было выпущено 1302 таких транспортных средств.

Под капотом - бензиновый двигатель УЗАМ объемом 1,7 литра и мощностью 85 лошадиных сил. Удлиненный вариант автомобиля выпускался всего несколько лет. Такие машины обычно использовал мэр Москвы и другие госструктуры.

Галерея: Модель "Москвича" "Князь Владимир"

В зависимости от комплектации, в 2001 году такой автомобиль можно было купить за 164 500 рублей или 1865 евро. Модификация с двухлитровым двигателем стоила 164 599 рублей или 1985 евро, а полноприводная версия - 212 200 рублей или 2561 евро. Самой элегантной моделью считалась модель с двигателем Renault - она стоила 205 000 рублей или примерно 2475 евро. В цену был включен НДС в размере 20% и налог на продажу в размере 5%.

В 2022 году начался новый этап в истории бренда автомобилей "Москвич" - в Москве было начато массовое производство новых машин. Впрочем, новые "Москвичи" - это китайские кроссоверы JAC, с отдельными нюансами.