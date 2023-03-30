Премьера: новый спектакль "Гамлет" в Театре имени Михаила Чехова

Максим Бусел в роли Гамлета Фото: Пресс-фото

Режиссер спектакля Виестур Кайришc, для которого это третья постановка в Театре имени Михаила Чехова, комментируя факторы выбора формулировки жанра - "Хроника военного времени" - и описывая лейтмотив спектакля, поясняет:

"Это пьеса, действие которой разворачивается в "Дании", государстве, где политических оппонентов все еще травят ядом, как в Средние века, и где посредственность, придавленная комплексом неполноценности, может стать королем.

В государстве, где все только притворяются и играют в "театр", а вещи не называют своими именами. В государстве, воюющем с братским народом из-за небольшой территории - такой маленькой, что земли не хватит даже похоронить всех тех, кто погиб, сражаясь за нее.

Может, такого государства вообще не существует? Гамлет пытается отыскать правду за фасадом лжи, лицемерия и гнили. Но он не знает, кто, где, когда и как в следующий раз применит яд".

Заглавную роль в новой постановке играет актер Максим Бусел, который считает, что образ Гамлета, его значение и смысл - глубже, чем подразумевает очевидная трактовка: