5 апреля в Рижском русском театре имени Михаила Чехова состоится премьера спектакля "Гамлет" режиссера Виестура Кайришcа. Новая постановка легендарной пьесы Шекспира не только повествует о вечной борьбе Гамлета с самим собой и против самого себя в попытке выполнить отцовский наказ - отомстить и убить, но и приподнимает завесу над новым контекстом, заданным мировыми событиями. И снова - даже спустя столетия - пьеса остается чрезвычайно меткой...
Премьера: новый спектакль "Гамлет" в Театре имени Михаила Чехова
Режиссер спектакля Виестур Кайришc, для которого это третья постановка в Театре имени Михаила Чехова, комментируя факторы выбора формулировки жанра - "Хроника военного времени" - и описывая лейтмотив спектакля, поясняет:
"Это пьеса, действие которой разворачивается в "Дании", государстве, где политических оппонентов все еще травят ядом, как в Средние века, и где посредственность, придавленная комплексом неполноценности, может стать королем.
В государстве, где все только притворяются и играют в "театр", а вещи не называют своими именами. В государстве, воюющем с братским народом из-за небольшой территории - такой маленькой, что земли не хватит даже похоронить всех тех, кто погиб, сражаясь за нее.
Может, такого государства вообще не существует? Гамлет пытается отыскать правду за фасадом лжи, лицемерия и гнили. Но он не знает, кто, где, когда и как в следующий раз применит яд".
Заглавную роль в новой постановке играет актер Максим Бусел, который считает, что образ Гамлета, его значение и смысл - глубже, чем подразумевает очевидная трактовка:
"Уникальность Шекспира заключается в том, до какой степени его сочинения сохраняют актуальность на протяжении веков и насколько четко ты можешь каждый раз прочесть между строк и понять что-то новое – что-то, относящееся к сегодняшнему дню.
В центре постановки находится не столько Гамлет как личность, сколько важные на сегодняшний день события мирового масштаба, которые заставляют нас увидеть эти проблемы глазами Гамлета, почувствовать и оценить их через призму его мировоззрения".
В актерский ансамбль спектакля "Гамлет" вошла целая плеяда артистов Театра имени Михаила Чехова: Максим Бусел, Александр Маликов, Юлия Бернгардт, Екатерина Фролова, Игорь Чернявский, Родион Кузьмин, Вероника Плотникова, Анатолий Фечин, Евгений Черкес, Владимир Гориславец, Константин Никулин, Владислав Янушенок и Дмитрий Палеес.
Творческая команда Виестура Кайришcа состоит из сценографа Иевы Юрьяне, консультанта по движению Кристине Бринини, композитора Тимофея Пастухова, художника по свету Евгения Ганзбурга и автора сценической редакции Романа Должанского, который адаптировал текст в переводе Бориса Пастернака в соответствии с творческим замыслом режиссера.
Галерея: репетиция спектакля "Гамлет"
Спектакль "Гамлет" поставлен на русском языке, для зрителей будут обеспечены титры на латышском и английском языках.
Билеты на спектакль можно приобрести на сайте www.bilesuserviss.lv или в кассе театра по адресу: ул Калькю, 16.
Более подробная информация о ближайших спектаклях: www.mct.lv.
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