Искусственный интеллект как угроза человечеству. Маск и Возняк призвали сделать паузу в развитии технологий ИИ

"Мне кажется, всем уже понятно, что искусственный интеллект открывает огромные возможности и может внести весомый вклад в создание лучшего будущего для всех нас, но не следует забывать и о связанных с этим рисках - предвзятости, дезинформации и даже манипуляциях, так что следовало бы облечь эти технологии в правила и установить над ними контроль, - заявила в связи с этим в интервью Би-би-си специалист в области защиты частных данных Ивана Бартолетти. - Нам необходимо создать атмосферу доверия, чтобы пользователи осознавали, что говорят с машиной, и что у этих машин могут быть сбои".

Сторонники технологий искусственного интеллекта говорят, что они позволяют упростить многие рутинные задачи, а также сделать поиск информации более точным.

В начале февраля российские СМИ рассказывали об истории выпускника РГГУ Александра Жадана, который написал при помощи ChatGPT дипломную работу, потратив на это около суток. Работу он сумел защитить и получить на ее основании диплом. После этого руководство ВУЗа заявило, что снова проверит диплом Жадана, а также выразило намерение запретить использование ChatGPT в образовательных организациях.

Чат-бот ChatGPT составляет свои ответы таким образом, что у пользователя может создаться иллюзия общения с живым человеком. Он также способен применять различные языковые стили.

При этом разработчики предупреждают, что ChatGPT имеет лишь отдаленное представление о событиях и явлениях, произошедших после 2021 года, поскольку его база знаний с тех пор не обновлялась. Кроме того, нередки случаи, когда искусственный интеллект начинает "галлюцинировать", то есть давать вымышленные ответы, не имеющие никакого отношения к действительности, или делать ошибки в логических построениях.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: