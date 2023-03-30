Запрет субтитров на русском: Сейм передал предложение на рассмотрение комиссий

Поправки предусматривает, что фильмы будет разрешено демонстрировать с субтитрами на одном из официальных языков Европейского союза, а русский не является официальным языком ЕС.

В настоящее время законом о государственном языке установлено, что публично демонстрируемые кинофильмы, видеофильмы и их фрагменты должны быть озвучены или дублированы на государственном языке либо снабжены субтитрами на государственном языке помимо оригинального звукового сопровождения, разрешены также параллельные субтитры на иностранном языке.

Нацобъединение заявляет, что законопроект необходим для укрепления статуса латышского как единственного государственного языка в Латвии.