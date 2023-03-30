Сейм остановил вызвавшие ажиотаж поправки о вступительных экзаменах в школах

Законопроектом планируется установить, что аттестат об основном образовании удостоверяет оценку, полученную на централизованном государственном экзамене. МОН хочет ввести такое условие, чтобы создать единый подход к зачислению на программы среднего образования как в средних школах, так и в государственных гимназиях при одновременном соблюдении единого подхода к зачислению учащихся в государственные гимназии на программы второй ступени основного образования и программы среднего образования.

Оценка учебных достижений по соответствующему предмету, представленная в аттестате об основном образовании, служит критерием конкурсного отбора для зачисления учащихся на программы среднего образования. В законе также планируется закрепить, что государственные и муниципальные общеобразовательные учреждения и общеобразовательные учреждения государственных вузов при приеме учащихся на программы общего среднего образования с разрешения учредителя вправе проводить вступительные экзамены в соответствии с государственным базовым стандартом образования, а также определять критерии приема.

В этом случае общеобразовательные учреждения с разрешения учредителя вправе как проводить вступительные экзамены и устанавливать критерии приема, так и только устанавливать критерии приема без проведения вступительных экзаменов. При этом образовательные учреждения должны учитывать, что при определении критериев приема необходимо соблюдать положения закона об общем образовании, что оценка учебных достижений по соответствующему предмету в аттестате об основном образовании служит критерием конкурсного отбора при приеме учащихся на программы среднего образования. При наличии на территории муниципального образования нескольких общеобразовательных учреждений муниципальное образование вправе организовать единые вступительные экзамены и установить единые критерии приема.

В целях обеспечения своевременного информирования школьников об условиях проведения вступительных экзаменов, а также о критериях приема на ступень среднего образования предполагается, что данное положение закона вступит в силу 1 сентября текущего года.

Против этой нормы выступила Латвийская ассоциация руководителей образования, заявив, что без вступительных экзаменов государственные гимназии не смогут отобрать наиболее способных учеников для обучения в 10-12-х классах. Кроме того, вступительные экзамены организуют в основном государственные гимназии в Риге, а вступительные экзамены в 10-й класс в других гимназиях Латвии больше не проводятся.