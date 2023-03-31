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Все новое - плохо забытое старое. Рижане SiriuS вернулись с новым клипом

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Все новое - плохо забытое старое. Рижане SiriuS вернулись с новым клипом
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Группа SiriuS
Группа SiriuS Фото: Кадр из видео

Все новое - это плохо забытое старое. Есть вещи, которые не хочется забывать. Группа SiriuS образовалась в двухтысячных. Совсем молодые ребята, наивные песни про любовь, которую они еще не успели даже познать.

"Первые концерты SiriuS, первые выходы на сцену, мандраж. Потом первая запись на студии у Бориса Резника: то самое чувство, когда слышишь себя в записи и пытаешься показать это всем знакомым и незнакомым", - вспоминает солист Михаил Денисов. 

Соцсети тогда еще "не работали". Диск группы просто копировался и раздавался всем подряд. Потом был подъем: совместные концерты с A-Studio, "Сплин", МакSim. Запись новых песен, ротация на радиостанциях.

Уже казалось, что еще немного - и слава. А потом наступила взрослая жизнь. Музыканты превратились в менеджеров, программистов, директоров, журналистов. Инструменты пылились дома и лишь изредка доставались на совместных посиделках.

В прошлом году лидер группы Михаил Денисов решил попробовать все вернуть. На собственные средства были записаны песни, созданные двадцать лет назад. И вдруг оказалось, что они актуальны и сегодня. Музыканты снова взяли в руки инструменты и начали заново привыкать слышать друг друга. Сегодня они исполнили свою давнюю мечту - снять клип. Двадцать лет назад это казалось чем-то недостижимым, а сегодня оказалось легко и просто.

За эти годы музыканты группы SiriuS повзрослели. Их тексты и музыка тоже стали взрослее. Но, как оказалось, и старые композиции остаются актуальными сегодня. В ближайшее время группа познакомит своих старых и новых слушателей с новым составом и новым репертуаром. Сегодня они представляют вашему вниманию свой первый клип на песню "Песок".

Видео: SiriuS - "Песок"

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