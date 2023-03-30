"Лестницы для меня - вызов": Вике-Фрейберга вернулась к общественной жизни после операции

Делясь впечатлениями с изданием Privāta Dzīve, Вике-Фрейберга сказала: "Мне очень нравится театр, экран не может его заменить полностью".

"У постановки была особая магия, особенно в моменты тишины. Публика была так же дисциплинирована, как и актеры на сцене. Сидели, затаив дыхание. Это очень сильно впечатлило меня", - отметила экс-президент, пообещав чаще посещать театр. "Определенно схожу еще, только если ноги будут нести", - улыбнулась Вике-Фрейберга.

"У меня прооперировано колено, поэтому лестницы для меня - вызов!"

Впервые после операции Вике-Фрейберга появилась в обществе на премьере фильма Mātes piens ("Молоко матери") в кинотеатре Splendid Palace. Тогда она перемещалась при помощи трости.

Операция была проведена в Латвии незадолго до Рождества.

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