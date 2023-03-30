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"Лестницы для меня - вызов": Вике-Фрейберга вернулась к общественной жизни после операции

rus.tvnet.lv
"Лестницы для меня - вызов": Вике-Фрейберга вернулась к общественной жизни после операции
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Вайра Вике-Фрейберга
Вайра Вике-Фрейберга Фото: Autors: Marko_Rass, foto iegūts no Dailes teātris "Facebook" lapas

Из-за пандемии и различных проблем со здоровьем экс-президент Вайра Вике-Фрейберга и ее муж Имантс очень долгое время не посещали театральные представления. После длительного перерыва на прошлой неделе оба были замечены среди зрителей на спектакле Kaukāziešu krīta aplis в театре "Дайлес".

Делясь впечатлениями с изданием Privāta Dzīve, Вике-Фрейберга сказала: "Мне очень нравится театр, экран не может его заменить полностью". 

"У постановки была особая магия, особенно в моменты тишины. Публика была так же дисциплинирована, как и актеры на сцене.  Сидели, затаив дыхание. Это очень сильно впечатлило меня", - отметила экс-президент, пообещав чаще посещать театр. "Определенно схожу еще, только если ноги будут нести", - улыбнулась Вике-Фрейберга. 

"У меня прооперировано колено, поэтому лестницы для меня - вызов!"

Впервые после операции Вике-Фрейберга появилась в обществе на премьере фильма Mātes piens ("Молоко матери") в кинотеатре Splendid Palace. Тогда она перемещалась при помощи трости. 

Операция была проведена в Латвии незадолго до Рождества.

Больше читайте в издании Privātā Dzīve от 28 марта. 

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