Из-за пандемии и различных проблем со здоровьем экс-президент Вайра Вике-Фрейберга и ее муж Имантс очень долгое время не посещали театральные представления. После длительного перерыва на прошлой неделе оба были замечены среди зрителей на спектакле Kaukāziešu krīta aplis в театре "Дайлес".
"Лестницы для меня - вызов": Вике-Фрейберга вернулась к общественной жизни после операции
Делясь впечатлениями с изданием Privāta Dzīve, Вике-Фрейберга сказала: "Мне очень нравится театр, экран не может его заменить полностью".
"У постановки была особая магия, особенно в моменты тишины. Публика была так же дисциплинирована, как и актеры на сцене. Сидели, затаив дыхание. Это очень сильно впечатлило меня", - отметила экс-президент, пообещав чаще посещать театр. "Определенно схожу еще, только если ноги будут нести", - улыбнулась Вике-Фрейберга.
"У меня прооперировано колено, поэтому лестницы для меня - вызов!"
Впервые после операции Вике-Фрейберга появилась в обществе на премьере фильма Mātes piens ("Молоко матери") в кинотеатре Splendid Palace. Тогда она перемещалась при помощи трости.
Операция была проведена в Латвии незадолго до Рождества.
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