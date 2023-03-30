Под мусоровозом в Вецриге провалилась брусчатка

С помощью спецтранспорта автомобиль был освобожден и доставлен в сервисный центр компании для оценки технического состояния автомобиля и наличия повреждений.

После подсчета полного причиненного ущерба CleanR примет решение о том, нужно ли подавать заявление о возмещении ущерба к владельцу дороги.

В компании добавляют, что в конкретном случае пострадало только оборудование, а здоровью сотрудников не нанесено вреда.

В прошлом году, по предварительным данным, оборот концерна CleanR group увеличился на 26%, достигнув 68 млн евро, а прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации увеличилась на 4%, составив 10,6 млн евро.

В CleanR group входит 20 компаний. Компания зарегистрирована в 2014 году, а ее основной капитал составляет 346 000 евро, согласно информации Firmas.lv.