Острые дебаты в Сейме о продлении ВНЖ для граждан РФ

Лидер ЛПМ также выразил обеспокоенность, что CNN и BBC покажут, как этих людей будут "подбирать" и отвозить на границу. Шлесерс употребил в данном контексте слова "депортация" и "высылка", и некоторые коллеги указали ему на неуместность употребления таких слов.

Депутат Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) заявил, что в предыдущем Сейме депутатам солгали о способности государственных учреждений выполнить требования этих поправок в срок. "Мы задавали вопросы о том, можно ли будет провести эти проверки в установленные законом сроки, и получили утвердительные ответы", - сказал депутат.

Валайнис подчеркнул, что "мы не живем в бочке", Латвия является членом Евросоюза и связана международными конвенциями.

"Я уверен, что никаких "массовых депортаций" в Латвии не будет, это просто невозможно. Надо убрать такую лексику из своей риторики", - заявил политик.

Комментируя заявления о возможности "депортации" кого-либо, депутат Национального объединения Артур Бутанс заявил, что не видит оснований для таких заявлений. По его словам, ошибочно мнение некоторых коллег о том, что эти люди не подчинятся закону и не докажут свое знание латышского языка. Политик сослался на данные Агентства латышского языка о том, что большинство людей, на которых распространяется закон, знают язык.

С другой стороны, депутат Виктория Плешкане ("За стабильность") говорила о том, что есть пожилые люди, которые утром повторяют латышские слова, а вечером уже не помнят их. Они очень взволнованы экзаменами, из-за несдачи которых могут быть выгнаны из страны, заявила политик.

Депутат Иева Бранте ("Объединенный список") раскритиковала в том числе и то, что Шлесерс пугал людей "депортациями", и обвинила ЛПМ в подрыве основ государства.

Сейм сегодня концептуально поддержал поправки к закону об иммиграции, в которых МВД предлагает ввести небольшие послабления в продлении видов на жительство для граждан России.