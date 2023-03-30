В ходе дебатов в Сейме сегодня, 30 марта, прозвучали обвинения во введении в заблуждение и в плохой подготовке предыдущим Сеймом поправок, предусматривающих, что бывшие неграждане, ставшие гражданами России, для сохранения постоянного вида на жительство (ВНЖ) должны доказать знание государственного языка.
Острые дебаты в Сейме о продлении ВНЖ для граждан РФ
Предыдущий созыв парламента постановил, что граждане России моложе 75 лет, ранее являвшиеся гражданами или гражданами Латвии и не подпадающие под действие каких-либо других исключений, должны будут доказать знание латышского языка на базовом уровне.
Депутаты также обсуждали, можно ли в будущем принудительно доставлять в пункты пересечения границы тех, кто не докажет свое знание языка. Большинство участников дискуссии подвергли критике использование в данном контексте слов "депортация" и "высылка", которые связаны с национальной трагедией, когда советский оккупационный режим депортировал жителей Латвии в Сибирь.
Депутат Атис Швинка ("Прогрессивные") заявил, что часть вины за очень некачественный закон должен взять на себя предыдущий созыв Сейма. Политик также обратил внимание на то, что Национальное объединение уже давно находится в коалиции и возглавляет Министерство культуры, отвечающее за интеграцию. "Это ваша ответственность, что люди не знают язык", - сказал Швинка.
Депутат Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте", ЛПМ) рассказал, что на заседании ответственной комиссии он спросил, сколько людей, не доказавших знание латышского языка, теоретически планируется принудительно доставлять на пограничные пункты и в каком они возрасте. "Докладчик подтвердил, что более 80% - пенсионеры", - заявил Шлесерс, спросив у депутатов, чем эти пенсионеры угрожают независимости Латвии.
Лидер ЛПМ также выразил обеспокоенность, что CNN и BBC покажут, как этих людей будут "подбирать" и отвозить на границу. Шлесерс употребил в данном контексте слова "депортация" и "высылка", и некоторые коллеги указали ему на неуместность употребления таких слов.
Депутат Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) заявил, что в предыдущем Сейме депутатам солгали о способности государственных учреждений выполнить требования этих поправок в срок. "Мы задавали вопросы о том, можно ли будет провести эти проверки в установленные законом сроки, и получили утвердительные ответы", - сказал депутат.
Валайнис подчеркнул, что "мы не живем в бочке", Латвия является членом Евросоюза и связана международными конвенциями.
"Я уверен, что никаких "массовых депортаций" в Латвии не будет, это просто невозможно. Надо убрать такую лексику из своей риторики", - заявил политик.
Комментируя заявления о возможности "депортации" кого-либо, депутат Национального объединения Артур Бутанс заявил, что не видит оснований для таких заявлений. По его словам, ошибочно мнение некоторых коллег о том, что эти люди не подчинятся закону и не докажут свое знание латышского языка. Политик сослался на данные Агентства латышского языка о том, что большинство людей, на которых распространяется закон, знают язык.
С другой стороны, депутат Виктория Плешкане ("За стабильность") говорила о том, что есть пожилые люди, которые утром повторяют латышские слова, а вечером уже не помнят их. Они очень взволнованы экзаменами, из-за несдачи которых могут быть выгнаны из страны, заявила политик.
Депутат Иева Бранте ("Объединенный список") раскритиковала в том числе и то, что Шлесерс пугал людей "депортациями", и обвинила ЛПМ в подрыве основ государства.
Сейм сегодня концептуально поддержал поправки к закону об иммиграции, в которых МВД предлагает ввести небольшие послабления в продлении видов на жительство для граждан России.
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