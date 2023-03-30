Аугшдаугавское самоуправление просит объявить чрезвычайную ситуацию из-за риска наводнения

По данным Центра окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии на 30 марта, уровень воды в Даугаве продолжает повышаться, в восточной части страны широко затоплены поймы и низменности. Оранжевое предупреждение о высоком уровне воды действует у Даугавы на участке от Ерсики до Ницгале. В этом районе прогнозируется затопление обширных территорий как вблизи Даугавы, так и в низовьях ее притоков. Оранжевое предупреждение означает, что может потребоваться эвакуация.

В Даугаве от Пиедруи в Краславском крае до Зельки в Крустпилсском крае за последние сутки уровень воды поднялся на 12-23 сантиметра. Гидрологи прогнозируют, что на этой неделе уровень воды в Даугаве продолжит подниматься. В бассейне Даугавы в Белоруссии в настоящее время лежит снежный покров толщиной до 22 сантиметров, часть его растает на этой неделе, а в конце этой и на следующей неделе ожидаются обильные осадки - дождь со снегом.