Актер Русского драматического театра совершил попытку самоубийства на сцене

Выйдя на поклон после окончания спектакля "Театр. Изнанка", 34-летний актер порезал запястья канцелярским ножом.

По данным "Сибирь.Реалий", Шувалов и другие актеры ранее требовали вернуть художественного руководителя театра Сергея Левицкого, которого год назад сняли с должности за антивоенную позицию. В том числе в знак протеста актеры снимали плакат с буквой Z со здания театра, писали жалобы на нового худрука Вячеслава Дьяченко и обращались за оглаской в СМИ.

Сам Шувалов недавно отказался участвовать в организации концерта перед ранеными российскими военными, которые вернулись из Украины.

В то же время новое руководство театра ранее называло протестующих актеров "проститутками" и обещало в будущем ставить более простые спектакли, понятные обычным людям.

Перед своим поступком Шувалов заявил, что руководство театра в течение года оказывало на него и других актеров давление, грозя уволить, если они будут заступаться за Левицкого.

"На протяжении года меня пытаются уволить, унижают, лишают работы, денег. Сегодня уволили мою жену Светлану Полянскую. Я не хочу с этим мириться... Простите, пожалуйста, меня. Я устал. Хочу сказать: Вячеслав Михайлович Дьяченко, Наталья Николаевна Светозарова - эти люди виноваты в моей смерти", - заявил Шувалов со сцены, когда труппа вышла на поклон после выступления.

Отмечается, что сейчас актер находится в больнице. В Министерстве культуры Бурятии заявили, что рану Шувалову зашили в травмпункте и его здоровью ничего не угрожает.