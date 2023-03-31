В Улан-Удэ актер Государственного русского драматического театра имени Бестужева Артур Шувалов вскрыл себе вены на сцене из-за давления со стороны руководства театра и попыток уволить его.
Актер Русского драматического театра совершил попытку самоубийства на сцене
Выйдя на поклон после окончания спектакля "Театр. Изнанка", 34-летний актер порезал запястья канцелярским ножом.
По данным "Сибирь.Реалий", Шувалов и другие актеры ранее требовали вернуть художественного руководителя театра Сергея Левицкого, которого год назад сняли с должности за антивоенную позицию. В том числе в знак протеста актеры снимали плакат с буквой Z со здания театра, писали жалобы на нового худрука Вячеслава Дьяченко и обращались за оглаской в СМИ.
Сам Шувалов недавно отказался участвовать в организации концерта перед ранеными российскими военными, которые вернулись из Украины.
В то же время новое руководство театра ранее называло протестующих актеров "проститутками" и обещало в будущем ставить более простые спектакли, понятные обычным людям.
Перед своим поступком Шувалов заявил, что руководство театра в течение года оказывало на него и других актеров давление, грозя уволить, если они будут заступаться за Левицкого.
"На протяжении года меня пытаются уволить, унижают, лишают работы, денег. Сегодня уволили мою жену Светлану Полянскую. Я не хочу с этим мириться... Простите, пожалуйста, меня. Я устал. Хочу сказать: Вячеслав Михайлович Дьяченко, Наталья Николаевна Светозарова - эти люди виноваты в моей смерти", - заявил Шувалов со сцены, когда труппа вышла на поклон после выступления.
Отмечается, что сейчас актер находится в больнице. В Министерстве культуры Бурятии заявили, что рану Шувалову зашили в травмпункте и его здоровью ничего не угрожает.
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