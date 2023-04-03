Организатор Twitter-конвоя о машинах для ВСУ и разработке вездехода для армии

Руководитель Twitter-конвоя показал в передаче мастерскую, где чинят пожертвованные автомобили, а также разрабатывают новые модели машин для фронта.

"Вот этот автомобиль полностью разработан здесь. Как видно, он не бронированный, но главная его цель - это спецоперации, где тебе нужно быстро куда-то добраться через лес, бездорожье и быстро выбраться..." - рассказывает он, показывая модель военного вездехода VR-1-FOX.

Военный вездеход VR-1-FOX Фото: кадр из видеоролика

Автор идеи - Али Янсонс, бывший земессаргс.

"Проектировали мы эту модель несколько лет. Это еще войны не было даже, не было и мысли, что нечто-то подобное будет. Но так получилось, совпало, что эта беда началась, и мы уже были в процессе этого всего", - рассказывает он.

Янсонс отметил, что собирается разработать вместе с командой еще несколько видов транспортных средств, которые предназначены для армии.

Фото: кадр из видеоролика

"Все, по-моему, абсолютно банально стало сейчас после 24 февраля. Ни о чем другом, кроме как о мире, мечтать как-то не хочется, трудно. Просто так мечтать - это когда все нормально в мире и ты мечтаешь, что бы ты хотел для себя. Но когда ты, я считаю, на грани выживания, может, чуть преувеличиваю, то главная мечта - это чтобы был мир", - заключает Познякс.

За год работы Twitter-конвоя в Украину уехали более 1200 автомобилей, а помощь латвийцев этому проекту исчисляется миллионами евро. Рейнис Познякс и его команда волонтеров не намерены останавливаться и будут продолжать и дальше помогать украинской армии.