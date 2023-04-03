Организатор Twitter-конвоя о машинах для ВСУ и разработке вездехода для армии

Рейнис Познякс - один из самых известных волонтеров Латвии, который в 2022 году получил почетный национальный титул "Человек Европы". Сразу после начала войны он с друзьями собрал деньги на покупку нескольких джипов для украинских военных и отогнал их в Украину. А потом понял, что этого мало. Рейнис бросил клич в Twitter с призывом жертвовать деньги на покупку машин. Идея волонтера переросла в целое народное движение, которое назвали Twitter-конвой. Жители Латвии начали не только переводить деньги, но и отдавать свои личные машины, рассказывает передача "Балтия" на канале "Настоящее время".
"28 февраля я получил звонок от одного моего друга - компания его друзей собрала деньги и купила 8 машин после того, как они увидели в Facebook, что один украинский парень написал, мол, очень нужны машины, чтобы отправляться на фронт. Я был очень рад, что есть возможность что-то делать физически, не сидеть дома и сходить с ума", - рассказывает Познякс о рождении Twitter-конвоя.
Рейнис и его друзья отогнали эти машины к границе. Их встретили мужчины со слезами на глазах от радости, что им помогают, вспоминает он.
Познякс решил рассказать об этом в Twitter.
"И буквально с того момента вся эта лавина и пошла. Первый месяц мы практически гнали 2 раза в неделю по 16-17 машин за раз! То есть 30-40 машин в неделю. Потому что люди начали очень много жертвовать - и денег, и машины привозили. Вот так с этого все и началось - внезапно, как огромная лавина, и катится до сих пор, до сих пор каждую неделю мы едем!
Я надеялся на 1-2 машины, а уже 1200 на данный момент…" - говорит Рейнис.
Очень быстро с ними начали связываться украинские военные, и Рейнис понял, что им нужна помощь. Так в офисе волонтерской организации Agendum появилась украинка Светлана из Киева. Она приехала в Латвию в марте прошлого года, и у нее было большое желание помочь своей стране.
"Мне сказали, что есть такое движение, которое помогает Украине, и если у меня на это есть время и желание - им нужна помощь. Я сразу согласилась, конечно же… Потому что быть вдали и ничего не делать - это очень сложно", - говорит Светлана.
Она занимается обработкой информации для Twitter-конвоя.
"Сейчас очень горячо - это Бахмут, это Соледар, Угледар, за этим нужно следить, и эти машины идут в первую очередь туда. Поэтому моя задача - принять информацию, обработать ее и отправить туда, где это необходимо в первую очередь", - рассказывает украинка.
В Twitter-конвой могут попасть машины, которые были конфискованы за вождение в пьяном виде, а также это может быть пожертвование - люди приезжают и отдают автомобили Украине, рассказывает Познякс.
"Всем кажется, что в армии три вида транспорта - джип Hummer, броневик и танк. Для чего могут пригодиться другие машины? На самом деле фронтовая линия очень длинная, и сам этот способ сопротивления украинцев практически основан на очень большой мобильности!" - объясняет Познякс.
Руководитель Twitter-конвоя показал в передаче мастерскую, где чинят пожертвованные автомобили, а также разрабатывают новые модели машин для фронта.
"Вот этот автомобиль полностью разработан здесь. Как видно, он не бронированный, но главная его цель - это спецоперации, где тебе нужно быстро куда-то добраться через лес, бездорожье и быстро выбраться..." - рассказывает он, показывая модель военного вездехода VR-1-FOX.
Автор идеи - Али Янсонс, бывший земессаргс.
"Проектировали мы эту модель несколько лет. Это еще войны не было даже, не было и мысли, что нечто-то подобное будет. Но так получилось, совпало, что эта беда началась, и мы уже были в процессе этого всего", - рассказывает он.
Янсонс отметил, что собирается разработать вместе с командой еще несколько видов транспортных средств, которые предназначены для армии.
"Все, по-моему, абсолютно банально стало сейчас после 24 февраля. Ни о чем другом, кроме как о мире, мечтать как-то не хочется, трудно. Просто так мечтать - это когда все нормально в мире и ты мечтаешь, что бы ты хотел для себя. Но когда ты, я считаю, на грани выживания, может, чуть преувеличиваю, то главная мечта - это чтобы был мир", - заключает Познякс.
За год работы Twitter-конвоя в Украину уехали более 1200 автомобилей, а помощь латвийцев этому проекту исчисляется миллионами евро. Рейнис Познякс и его команда волонтеров не намерены останавливаться и будут продолжать и дальше помогать украинской армии.
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