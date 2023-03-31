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В связи с обрушением здания в Риге начат уголовный процесс, будут проверены нарушения строительных норм

rus.tvnet.lv/LETA
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Обрушившийся дом на улице Сатеклес.
Обрушившийся дом на улице Сатеклес. Фото: Paula Čurkste/LETA

В уголовном процессе по делу об обрушившемся здании в центре Риги будут оцениваться возможные нарушения строительных норм и правил, выяснило агентство LETA.

Как указали в Госполиции, уголовный процесс, начатый в четверг в связи с обрушением нежилого пятиэтажного здания в центре Риги, квалифицируется по части второй статьи 239 Уголовного закона - за нарушение норм или правил строительства, если в результате обрушилось здание или его часть.

Как сообщалось, первоначально уголовный процесс был начат по разделу Уголовного закона о преступлениях против общей безопасности и общественного порядка.

В четверг на стройплощадке в центре Риги обрушилась нежилая пятиэтажка. В аварии пострадали 11 автомобилей, но человеческих жертв удалось избежать.

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