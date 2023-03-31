Арестована домохозяйка из Торнякалнса, вывесившая на окнах флажки РФ

Суд дал санкцию на арест активистки Елены Крейле, которая снова привлекла внимание использованием символов, прославляющих войну.
28 марта в полицию поступила информация о том, что в окнах дома в Торнякалнсе снова видны российские флаги, надпись на русском языке и ленточка в цветах латвийского флага, сообщили агентству LЕТА в Госполиции.
Правоохранители отреагировали на полученную информацию и выехали по уже известному адресу, где задержали Крейле. В четверг суд по просьбе полиции дал санкцию на ее арест в качестве меры пресечения.
Полиция провела обыск в доме женщины, с окон были сняты флаги и надписи, а также изъяты предметы, которые могут иметь значение как доказательства. Женщину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейших процессуальных действий.
Это не первый раз, когда сотрудники правоохранительных органов посещают место жительства женщины 1967 года рождения - в начале марта ее уже задерживали за аналогичные действия, а именно за использование символов, прославляющих войну.
Начат уголовный процесс за публичное прославление геноцида, преступлений против человечности, против мира или военных преступлений. За это полагается лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, пробационный надзор или общественные работы.
Госполиция напоминает, что в Латвии не допускаются и не поддерживаются действия, прославляющие страну-агрессора Россию или ее армию.
На днях Служба государственной безопасности (VDD) передала прокуратуре для уголовного преследования дело против Крейле, которая регулярно в общественных местах демонстрировала поддержку государству-агрессору России и развязанной ею войне в Украине. Уголовный процесс против нее VDD возбудила 16 марта прошлого года.
Крейле неоднократно находилась в общественных местах и на массовых мероприятиях с сумкой с символом Z, который используется в российских пропагандистских ресурсах как символ поддержки военных действий РФ в Украине.
Так же Крейле у посольства России в Риге выражала поддержку государству-агрессору во время протеста против нападения РФ на Украину и регулярно совершала другие провокационные действия, направленные на прославление и оправдание российской агрессии.
В Земгальском участке Государственной полиции в отношении женщины возбуждено 35 дел об административных правонарушениях - за использование в общественных местах символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, и за нарушение антиковидных ограничений.
Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica недавно сообщил, что Крейле - домохозяйка. Она родилась и выросла в Латвии, но по-латышски знает всего несколько слов.
По ее словам, в школе язык она учила, но только формально. Ее муж также русскоязычный, поэтому особой необходимости в изучении языка у женщины не было. Пару лет она проработала на заводе по производству микросхем, после этого воспитывала сына и заботилась о домашнем благополучии.
Протестующий в женщине проснулся во время пандемии Covid-19, когда для входа в магазин ей потребовался сертификат о вакцинации. Тогда же у Елены возникли первые стычки с правоохранителями, кульминация которых наступила после вторжения России в Украину.
Женщина постоянно повторяет, что не поддерживает ни войну, ни президента России Владимира Путина, но получить от нее ответ о том, что происходит в Украине, невозможно. Виновной ни по одному из дел Крейле себя не признает, а происходит это, по ее словам, потому что "злые силы восстают против добра, они демоны".
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