Арестована домохозяйка из Торнякалнса, вывесившая на окнах флажки РФ

Госполиция напоминает, что в Латвии не допускаются и не поддерживаются действия, прославляющие страну-агрессора Россию или ее армию.

На днях Служба государственной безопасности (VDD) передала прокуратуре для уголовного преследования дело против Крейле, которая регулярно в общественных местах демонстрировала поддержку государству-агрессору России и развязанной ею войне в Украине. Уголовный процесс против нее VDD возбудила 16 марта прошлого года.

Крейле неоднократно находилась в общественных местах и ​​на массовых мероприятиях с сумкой с символом Z, который используется в российских пропагандистских ресурсах как символ поддержки военных действий РФ в Украине.

Так же Крейле у посольства России в Риге выражала поддержку государству-агрессору во время протеста против нападения РФ на Украину и регулярно совершала другие провокационные действия, направленные на прославление и оправдание российской агрессии.

В Земгальском участке Государственной полиции в отношении женщины возбуждено 35 дел об административных правонарушениях - за использование в общественных местах символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления, и за нарушение антиковидных ограничений.

Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica недавно сообщил, что Крейле - домохозяйка. Она родилась и выросла в Латвии, но по-латышски знает всего несколько слов.

По ее словам, в школе язык она учила, но только формально. Ее муж также русскоязычный, поэтому особой необходимости в изучении языка у женщины не было. Пару лет она проработала на заводе по производству микросхем, после этого воспитывала сына и заботилась о домашнем благополучии.

Протестующий в женщине проснулся во время пандемии Covid-19, когда для входа в магазин ей потребовался сертификат о вакцинации. Тогда же у Елены возникли первые стычки с правоохранителями, кульминация которых наступила после вторжения России в Украину.

Женщина постоянно повторяет, что не поддерживает ни войну, ни президента России Владимира Путина, но получить от нее ответ о том, что происходит в Украине, невозможно. Виновной ни по одному из дел Крейле себя не признает, а происходит это, по ее словам, потому что "злые силы восстают против добра, они демоны".