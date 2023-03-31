1 апреля, а весны все нет: о погоде в субботу

Ночью, а местами в Латгале и днем возможен туман.

Ветер сменится на северный, северо-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха утром составит -1..+4 градуса, днем +1..+6 градусов.

В первый день апреля в Риге ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь. При слабом или умеренном северном, северо-восточном ветре температура воздуха ночью и днем составит +2..+4 градуса.