1 апреля, а весны все нет: о погоде в субботу

В субботу, 1 апреля, в Латвии будет преимущественно облачно, местами ожидается небольшой дождь со снегом, прогнозируют синоптики.
Ночью, а местами в Латгале и днем возможен туман.
Ветер сменится на северный, северо-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха утром составит -1..+4 градуса, днем +1..+6 градусов.
В первый день апреля в Риге ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь. При слабом или умеренном северном, северо-восточном ветре температура воздуха ночью и днем составит +2..+4 градуса.
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