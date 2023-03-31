Пт, 31.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

1 апреля, а весны все нет: о погоде в субботу

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Оттепель в Риге. Иллюстративное фото
Оттепель в Риге. Иллюстративное фото Фото: Jānis Škapars/TVNET

В субботу, 1 апреля, в Латвии будет преимущественно облачно, местами ожидается небольшой дождь со снегом, прогнозируют синоптики.

Ночью, а местами в Латгале и днем возможен туман.

Ветер сменится на северный, северо-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха утром составит -1..+4 градуса, днем +1..+6 градусов.

В первый день апреля в Риге ожидается облачная погода, местами возможен небольшой дождь. При слабом или умеренном северном, северо-восточном ветре температура воздуха ночью и днем составит +2..+4 градуса.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх