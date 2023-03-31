В Вангажи за 1,7 млн ​​евро построят противошумовую стену

В компании поясняют, что на 1055-метровом участке будет построена комбинированная система шумозащитных стен на фундаментах из железобетонных блоков. Высота стены составит 3-5,5 метров.

Договор предусматривает, что строительные работы продлятся до конца июня.

В компании поясняют, что новая конструкция понизит уровень шума, который доносится до жителей Вангажи с Видземского шоссе.

Проект реализуется в соответствии с планом мероприятий по снижению шума на национальных автомагистралях.

Согласно требованиям, шумозащитные стены должны обеспечивать класс звукопоглощения А3 (8-11 децибелов) или выше и класс звукоизоляции В3 (свыше 24 децибелов), поясняет LVC.

В настоящее время на участке сохраняется прежняя скорость движения 70 километров в час, но в ходе строительных работ она может быть снижена до 50 километров в час, предупреждает LVC.

Проект разработан SIA Projekts EAE, строительные работы будет осуществлять SIA Tilts, а надзор за строительством - AS Ceļuprojekts.