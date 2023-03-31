Пт, 31.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В Вангажи за 1,7 млн ​​евро построят противошумовую стену

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ремонтные работы на шоссе. Иллюстративное фото
Ремонтные работы на шоссе. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

В Вангажи, на левой стороне Видземского шоссе (А2), за 1,702 млн евро будет построена шумозащитная стена, сообщили в VAS Latvijas valsts ceļi (LVC).

В компании поясняют, что на 1055-метровом участке будет построена комбинированная система шумозащитных стен на фундаментах из железобетонных блоков. Высота стены составит 3-5,5 метров.

Договор предусматривает, что строительные работы продлятся до конца июня.

В компании поясняют, что новая конструкция понизит уровень шума, который доносится до жителей Вангажи с Видземского шоссе.

Проект реализуется в соответствии с планом мероприятий по снижению шума на национальных автомагистралях.

Согласно требованиям, шумозащитные стены должны обеспечивать класс звукопоглощения А3 (8-11 децибелов) или выше и класс звукоизоляции В3 (свыше 24 децибелов), поясняет LVC.

В настоящее время на участке сохраняется прежняя скорость движения 70 километров в час, но в ходе строительных работ она может быть снижена до 50 километров в час, предупреждает LVC.

Проект разработан SIA Projekts EAE, строительные работы будет осуществлять SIA Tilts, а надзор за строительством - AS Ceļuprojekts.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх