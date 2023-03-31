Полиция просит помощи в поисках Оскара. Последний раз его видели в Дубае.

Сотрудники Баложского участка Государственной полиции разыскивают пропавшего без вести Оскара Станкевича, который находится в Дубае и 27 марта в последний раз выходил на связь со своими родственниками.
Особые приметы Оскара: рост 170 см, телосложение спортивное, волосы короткие, русые. Был одет в темно-синие шорты или штаны, куртку из темной ткани с капюшоном и белые кроссовки.
Государственная полиция призывает ознакомиться с фотографией мужчины и отозваться всех, в чьем распоряжении есть информация о его возможном местонахождении, позвонив по телефону 110.
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