Маленькая девочка потратила тысячи долларов на заказы с Amazon

Мать, которая живет в Соединенных Штатах, испытала настоящий шок, когда к ее порогу были доставлены заказы с интернет-магазина Amazon на тысячи долларов, сообщают иностранные СМИ.
Оказывается, что товары покупала ее пятилетняя дочь, у которой был временный доступ к телефону матери.
Пятилетняя девочка сказала, что купила 10 мотоциклов, но хотела только один.
"Она заказала пять розовых мотоциклов, пять синих мотоциклов, 10 пар ботинок и игрушечный джип", - рассказала мама девочки.
На товары девочка потратила более 3000 долларов. Мама девочки сказала, что дала ей свой телефон, чтобы она могла поиграть в игры.
Маме удалось договориться с Amazon о возврате нескольких вещей.
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