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Маленькая девочка потратила тысячи долларов на заказы с Amazon

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Интернет-мазаин Amazon
Интернет-мазаин Amazon Фото: BigTunaOnline/Shutterstock

Мать, которая живет в Соединенных Штатах, испытала настоящий шок, когда к ее порогу были доставлены заказы с интернет-магазина Amazon на тысячи долларов, сообщают иностранные СМИ.

Оказывается, что товары покупала ее пятилетняя дочь, у которой был временный доступ к телефону матери.

Пятилетняя девочка сказала, что купила 10 мотоциклов, но хотела только один.

"Она заказала пять розовых мотоциклов, пять синих мотоциклов, 10 пар ботинок и игрушечный джип", - рассказала мама девочки.

На товары девочка потратила более 3000 долларов. Мама девочки сказала, что дала ей свой телефон, чтобы она могла поиграть в игры.

Маме удалось договориться с Amazon о возврате нескольких вещей.

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