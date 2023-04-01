Маленькая девочка потратила тысячи долларов на заказы с Amazon

Оказывается, что товары покупала ее пятилетняя дочь, у которой был временный доступ к телефону матери.

Пятилетняя девочка сказала, что купила 10 мотоциклов, но хотела только один.

"Она заказала пять розовых мотоциклов, пять синих мотоциклов, 10 пар ботинок и игрушечный джип", - рассказала мама девочки.

На товары девочка потратила более 3000 долларов. Мама девочки сказала, что дала ей свой телефон, чтобы она могла поиграть в игры.

Маме удалось договориться с Amazon о возврате нескольких вещей.