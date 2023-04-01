Зеленский резко критикует статус России, как главы Совбеза ООН

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает необходимость реформирования Совета Безопасности ООН, председателем которого стала Россия.
1 апреля Россия взяла на себя руководство Советом Безопасности ООН. В своем ночном выступлении Зеленский назвал новость заведомо абсурдной и деструктивной, в очередной раз заявив, что Россия является террористическим государством.
"Вчера российская армия убила еще одного украинского ребенка - пятимесячного мальчика, его звали Даниил... И при этом Россия председательствует в Совбезе ООН", - указал украинский лидер.
Также Зеленский сказал, что это свидетельствует о банкротстве таких институтов.
"Нет такой формы террора, который еще не был бы осуществлен Россией. И не будет такой причины, которая остановит реформу глобальных институций, в частности, Совбеза ООН. Реформа, которая очевидно назрела - чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир", - сказал Зеленский.
"Террористы должны проигрывать, нести ответственность за террор, а не председательствовать где-либо", - заключает он.
Напомним, что Россия возьмет на себя руководство Совбезом ООН на месяц с субботы, 1 апреля.
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