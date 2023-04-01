Зеленский резко критикует статус России, как главы Совбеза ООН

1 апреля Россия взяла на себя руководство Советом Безопасности ООН. В своем ночном выступлении Зеленский назвал новость заведомо абсурдной и деструктивной, в очередной раз заявив, что Россия является террористическим государством.

"Вчера российская армия убила еще одного украинского ребенка - пятимесячного мальчика, его звали Даниил... И при этом Россия председательствует в Совбезе ООН", - указал украинский лидер.

Также Зеленский сказал, что это свидетельствует о банкротстве таких институтов.

"Нет такой формы террора, который еще не был бы осуществлен Россией. И не будет такой причины, которая остановит реформу глобальных институций, в частности, Совбеза ООН. Реформа, которая очевидно назрела - чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир", - сказал Зеленский.

"Террористы должны проигрывать, нести ответственность за террор, а не председательствовать где-либо", - заключает он.

Напомним, что Россия возьмет на себя руководство Совбезом ООН на месяц с субботы, 1 апреля.