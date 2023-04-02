Фото ⟩ "Мы не забудем наших героев": погибшего в Украине эстонца похоронили на родине

В надгробных речах подчеркивалось, что Иво Юрак был прекрасным лидером, эти качества проявлялись у него уже в детстве. Как старший брат, он всегда заступался за своих младших брата и сестру. Также на службе в Силах обороны и боевых действиях в Украине его желанием было быть лучшим бойцом, быть примером для своих товарищей и всячески их поддерживать. Кроме того, его близкие и товарищи ценили его как душу любой компании и хорошего шутника, так что, по мнению его товарищей, вполне уместно, что урна капитана Юрака была захоронена первого апреля.