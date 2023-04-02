В Резекне учредили новую партию Барташевича

Для партии будут важны социальная защита, повышение благосостояния населения, доступность и качество образования, а также интеграция международных стандартов в сфере национальных меньшинств.

Клементьев ранее заявлял, что у партии есть план больше говорить об экономических и экономических вопросах, минуя внешнюю политику и некоторые "трудные" вопросы. Во внешней политике все решают Евросоюз и Брюссель, а вопросы национальной безопасности решают Вашингтон и НАТО, поэтому партия "Вместе для Латвии" будет решать экономические, внутриполитические и социальные вопросы. Представитель учредителей считает,

что спрос на такую ​​партию будет больше, когда война в Украине закончится и люди начнут искать ответы на вопрос "Почему мы так живем?". Партия хочет вернуться к дискуссии о том, что происходит в Латвии.

С таким подходом основатели партии надеются выйти из существовавшего до сих пор в Латвии этнического голосования избирателей.

"Мы отстали. Последние выборы в Литве и Эстонии показали, что у них давно нет этнического голосования", - отмечает Клементьев.

Согласно закону о политических партиях, учредителями партий могут быть граждане Латвии, достигшие 18-летнего возраста, и их число не может быть менее 200.