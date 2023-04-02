В Резекне учредили новую партию Барташевича

В воскресенье, 2 апреля, 217 жителей Резекне создали новую политическую партию "Вместе для Латвии" (Kopā Latvijai), председателем которой был избран мэр Резекне Александр Барташевич, исключенный из "Согласия".
Александр Барташевич после съезда заявил агентству LETA, что задержек с регистрацией партии не будет и документы вскоре будут поданы в Регистр предприятий. В списке учредителей 217 членов, в том числе депутаты из самоуправлений Екабпилса, Лудзы и Резекне.
"Как только партия будет зарегистрирована, мы начнем действовать как политическая сила", - сказал Барташевич, подчеркнув, что программа новой партии "сильно отличается от других партий". У нее есть "свой рецепт, как вылечить латвийскую экономику и консолидировать общество".
В правление партии избраны Барташевич, бывшие политики "Согласия" Андрей Клементьев, Екатерина Иванова, Карина Барткевич, заместитель председателя Резекненской думы Алексей Стец, депутат Резекненской краевой думы Зигфрид Лукашевич, депутат Саласпилсской краевой думы Людмила Федоркова, бывший председатель Лудзенской думы Евгения Кущ, ранее беспартийный депутат Екабпилсской думы Андрей Гаврилов, член правления Olimpiskais sporta centrs Rēzekne Екатерина Мейране, Дмитрий Арестов и Инара Мицкане.
Барташевич подчеркнул, что главной целью партии является объединение всех сил и создание единой политической нации, где нет дискриминации по национальному, социальному или религиозному признаку. Также планируется создать эффективную модель экономики государства, простую и стабильную налоговую систему, привлекательный инвестиционный климат.
Для партии будут важны социальная защита, повышение благосостояния населения, доступность и качество образования, а также интеграция международных стандартов в сфере национальных меньшинств.
Клементьев ранее заявлял, что у партии есть план больше говорить об экономических и экономических вопросах, минуя внешнюю политику и некоторые "трудные" вопросы. Во внешней политике все решают Евросоюз и Брюссель, а вопросы национальной безопасности решают Вашингтон и НАТО, поэтому партия "Вместе для Латвии" будет решать экономические, внутриполитические и социальные вопросы. Представитель учредителей считает,
что спрос на такую партию будет больше, когда война в Украине закончится и люди начнут искать ответы на вопрос "Почему мы так живем?". Партия хочет вернуться к дискуссии о том, что происходит в Латвии.
С таким подходом основатели партии надеются выйти из существовавшего до сих пор в Латвии этнического голосования избирателей.
"Мы отстали. Последние выборы в Литве и Эстонии показали, что у них давно нет этнического голосования", - отмечает Клементьев.
Согласно закону о политических партиях, учредителями партий могут быть граждане Латвии, достигшие 18-летнего возраста, и их число не может быть менее 200.
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