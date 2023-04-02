Власти Армении "не имеют ни намерения, ни желания" арестовывать Путина

"Буквально сегодня мы подписали соглашение с другой страной, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией. Но это только одна из возможностей. Есть другие варианты. Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, мы сможем добиться того, чтобы дальнейший процесс, связанный с Римским статутом, не нанес ущерб стратегическим отношениям между Арменией и Россией", - сказал Аршакян.