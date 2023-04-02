Власти Армении "не имеют ни намерения, ни желания" арестовывать Путина

Если президент России Владимир Путин, которого обвиняют в военных преступлениях, посетит Армению, то местные власти не арестуют его по ордеру Международного уголовного суда. Об этом в интервью "Арменпресс" заявил вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян.
"Конечно, у правящей партии и команды нет такого намерения или желания", - сказал он.
Аршакян добавил, что Армения прислушалась к опасениям России, которая назвала неприемлемыми планы Еревана присоединиться к Римскому статуту. Вице-спикер призвал Россию подписать отдельное соглашение, которое исключило бы влияние Римского статута на двусторонние отношения между Москвой и Ереваном.
"Буквально сегодня мы подписали соглашение с другой страной, согласно которому Римский статут не повлияет на наши двусторонние отношения. Такое урегулирование может быть и с Россией. Но это только одна из возможностей. Есть другие варианты. Ясно одно: мы услышали опасения, высказанные Российской Федерацией, и я думаю, мы сможем добиться того, чтобы дальнейший процесс, связанный с Римским статутом, не нанес ущерб стратегическим отношениям между Арменией и Россией", - сказал Аршакян.
Напомним, что 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.
"Владимир Путин, предположительно, несет ответственность за военное преступление - незаконную депортацию населения и незаконную передачу детей из оккупированных районов Украины в РФ", - говорится в сообщении.
Добавляется, что есть "разумные основания" полагать, что Путин несет личную ответственность за это.
Аналогичный ордер выдан также и в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте России Марии Львовой-Беловой.
24 марта Конституционный суд Армении огласил решение о том, что Римский статут не противоречит основному закону страны. Теперь правительство Армении может представить Римский статут в парламент для ратификации. Если Ереван его ратифицирует, то власти страны будут обязаны арестовать Путина в случае его визита в Армению.
МИД России уже предупредил Ереван о "крайне негативных" последствиях для двусторонних отношений в случае присоединения Армении к Римскому статуту.
С другой стороны, Армения подчеркнула, что начала процесс ратификации Римского статута в конце 2022 года. Это объяснялось стремлением государственных органов привлечь руководство Азербайджана к уголовной ответственности в Международном уголовном суде за предполагаемые военные преступления в рамках многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе.
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