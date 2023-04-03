Фото ⟩ В Риге открылся Саркандаугавский путепровод

Также будет закрыто движение грузового транспорта по улице Тилта в направлении от Межапарка к Центру.

Согласно вышеупомянутым изменениям, после открытия путепровода будет полностью запрещено движение грузового транспорта по улице Дунтес, начиная с улицы Букулту в обе стороны и по улице Тилта в обе стороны.

Путепровод

Как сообщалось, Саркандаугавский путепровод над железнодорожной веткой Рига - Скулте был сдан в эксплуатацию 31 марта.

Строительство путепровода было начато 30 марта 2020 года, а завершено 15 декабря прошлого года. Ранее его планировалось открыть для движения в ноябре 2022 года, затем в конце 2022 года, но в итоге открытие было перенесено на март этого года.

Новый путепровод вместе с Восточной магистралью является важным элементом регулирования транспортных потоков в столице.

Длина нового путепровода без съездов составляет 454,4 метра. Он состоит из семи отдельных пролетных конструкций в обоих направлениях и двух соединений - с проспектом Виестура и улицей Твайка.

Ожидается, что путепровод значительно улучшит транспортный поток на магистральных улицах в окрестностях Саркандаугавы, существенно сократив пробки, а также даст возможность отвести транзит грузового транспорта от местных улиц.

Общая стоимость строительства составила почти 42 млн евро. Строительные работы выполнило объединение Personu apvienība OTC.

Галерея: Проверка загруженности Саркандаугавского путепровода