Фото ⟩ В Риге открылся Саркандаугавский путепровод

Сегодня, 6 апреля, в 10:00 в Риге состоялось торжественное открытие Саркандаугавского путепровода над железнодорожной веткой Рига - Скулте.
Параллельно откроется также велосипедная и пешеходная дорожка Мангали - Саркандаугава. Мероприятие по открытию начнется на эстакаде путепровода у проспекта Виестура и завершится на велодорожке.
Путепровод откроется для движения в 11 часов.
В открытии приняли участие заместитель председателя Рижской думы по инфраструктуре и развитию сообщения Вилнис Кирсис, министр финансов Арвилс Ашераденс, председатель комитета по делам транспорта и сообщения Рижской думы Олаф Пулкс, руководитель департамента сообщения Янис Вайводс и член правления дорожно-строительной компании LNK Industries Каспар Раткевич
После открытия официальная часть эстакады будет освобождена, а Саркандаугавский путепровод будет открыт для движения.
Изменения в движении
Участникам дорожного движения следует учесть ряд изменений в организации движения. Так, будет изменена организация движения на пересечении улиц Тилта и Дунтес. Двигаясь в направлении от Межапарка, нельзя будет повернуть направо с улицы Тилта на Ганибу дамбис или на улицу Твайка. Этот маневр сможет выполнить только общественный и оперативный транспорт.
При движении по улице Дунтес, в направлении из центра, у улицы Тилта можно будет повернуть только направо на улицу Тилта в сторону Межапарка, и нельзя будет проехать в сторону Ганибу дамбис или улицы Твайка.
Также будет закрыто движение грузового транспорта по улице Тилта в направлении от Межапарка к Центру.
Согласно вышеупомянутым изменениям, после открытия путепровода будет полностью запрещено движение грузового транспорта по улице Дунтес, начиная с улицы Букулту в обе стороны и по улице Тилта в обе стороны.
Путепровод
Как сообщалось, Саркандаугавский путепровод над железнодорожной веткой Рига - Скулте был сдан в эксплуатацию 31 марта.
Строительство путепровода было начато 30 марта 2020 года, а завершено 15 декабря прошлого года. Ранее его планировалось открыть для движения в ноябре 2022 года, затем в конце 2022 года, но в итоге открытие было перенесено на март этого года.
Новый путепровод вместе с Восточной магистралью является важным элементом регулирования транспортных потоков в столице.
Длина нового путепровода без съездов составляет 454,4 метра. Он состоит из семи отдельных пролетных конструкций в обоих направлениях и двух соединений - с проспектом Виестура и улицей Твайка.
Ожидается, что путепровод значительно улучшит транспортный поток на магистральных улицах в окрестностях Саркандаугавы, существенно сократив пробки, а также даст возможность отвести транзит грузового транспорта от местных улиц.
Общая стоимость строительства составила почти 42 млн евро. Строительные работы выполнило объединение Personu apvienība OTC.
Галерея: Проверка загруженности Саркандаугавского путепровода
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!