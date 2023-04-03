Летние гастроли Максима Галкина в Латвии: распроданные залы и дополнительные концерты

Полностью распродан концерт Максима Галкина в Резекне, остались считанные билеты на выступление в Юрмале, также в ближайшее время ожидаются аншлаги в Рое и Лиепае.

Реагируя на огромный зрительский интерес, объявлены дополнительные концерты - 7 августа в зале "Дзинтари" и 10 августа в Даугавпилсском дворце культуры.

На своих летних выступлениях популярный юморист и шоумен представит латвийским зрителям новую концертную программу.

Полностью владеть вниманием зала на протяжении двух часов, находясь на сцене в одиночку, под силу немногим. Однако это с легкостью удается Максиму Галкину. Уникальное сочетание молодости и мудрости, чувства юмора и многогранного таланта превращают его концерты в калейдоскоп жанров. Пародии, песни, концертные номера из телевизионных шоу - каждая его миниатюра и реприза отточена до филигранного блеска, а мастерство артиста вызывает восхищение. Его юмор всегда актуальный и по-настоящему смешной.

"Напомним, что в прошлом году все летние концерты Максима Галкина в Латвии были распроданы полностью и рекордно быстро. Знаем, что по этой причине многие желающие так и не смогли попасть на концерт. Мы рады, что и в этом году удалось найти возможность провести в Юрмале два концерта подряд, а также добавить к гастрольному графику еще один город - Даугавпилс", - отмечают организаторы концертов.

Особую радость зрителей в прошлом году вызвало то, насколько непринужденно Максим Галкин не просто приветствовал публику, но и шутил по-латышски. Услышим ли мы новые шутки на латышском этим летом? Посмотрим. Но в одном можно быть уверенным: концерты Максима Галкина - это всегда фейерверк позитивных эмоций и гарантия великолепного настроения!

Билеты в продаже в сети Biļešu Serviss.