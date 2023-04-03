Водитель BMW по Таллиннскому шоссе несся со скоростью 212 км/ч и был наказан

В полдень, 1 апреля, в Салацгривской волости Лимбажского края, по дороге Рига - Балтэзерс - Айнажи - граница Эстонии (А1) работники Отдела реагирования Видземского регионального управления Государственной полиции зафиксировали автомобиль марки BMW, водитель которого несся с скоростью 212 км/ч при разрешенных 90 км/ч.

Стражи порядка незамедлительно отреагировали на это нарушение, и срочно приказали водителю остановить транспортное средство. Остановив машину, сотрудники полиции обнаружили, что за рулем автомобиля сидел мужчина 1984 года рождения.

Государственная полиция начала административный процесс за превышение разрешенной скорости движения более 60 км/час. За такое нарушение применяется денежный штраф водителю транспортного средства от 380 до 480 евро, а также запрет на управление транспортными средствами на шесть месяцев.

Государственная полиция призывает водителей не быть слишком уверенными в себе и помнить, что превышение разрешенной скорости движения, а также несоблюдение других правил дорожного движения, угрожает безопасности не только самого водителя, но и других участников дорожного движения.