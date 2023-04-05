В Риге выступят победители "Евровидения" Kalush Orchestra

Kalush Orchestra - одна из самых узнаваемых хип-хоп групп Украины. Они получили международное признание 14 мая 2022 года, выиграв "Евровидение", что позволило Украине в третий раз одержать победу в популярном конкурсе. Ранее в этом году группа гастролировала по США, включая выступление на престижном фестивале SXSW в Остине.

Группа активно продолжает поддерживать ВСУ, жертвуя средства от проданных во время концертов сувениров. Также на концерте в Латвии будет осуществлена продажа мерча, где можно будет купить вещи с символикой Kalush Orchestra.

Густаво, который несколько лет был известен под сценическим псевдонимом Arstarulsmirus, вернулся на хип-хоп сцену в прошлом году с большим концертом Beidzot. На фестивале Густаво исполнит песни из вышедшего в этом году студийного альбома Tagad tikai sākās, а также самые известные свои хиты.

Свое участие подтвердили rolands če (Роланд Че), проект KRATA, Zeļģis, Mickeen, Viņa, Age of Stones, Deniss и диджеи: Томс Гревиньш, Эгонс Рейтерс, Магнус Эриньш, All-viss, Funky DJ Elegant и другие.

Организаторы фестиваля Tinte готовят специальную инсталляцию для главной сцены, чтобы обеспечить посетителям мероприятия хорошую видимость. Параллельно с большой сценой разместятся диджейская палатка, блок питания и зона отдыха.

Организатором фестиваля является популярный валмиерский бар Tinte. Последний раз фестиваль Tinte проходил летом 2019 года, собрав 5000 посетителей.

Фото: publicitātes