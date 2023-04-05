В Риге выступят победители "Евровидения" Kalush Orchestra

Украинская группа Kalush Orchestra, победившая в прошлом году на конкурсе "Евровидение" с песней Stefania, выступит в Латвии 12 августа на крупнейшем в этом году Видземском музыкальном фестивале Tinte. На главную сцену фестиваля также выйдет легенда латвийского хип-хопа Густаво. Фестиваль пройдет в третий раз в парке Валмиермуйжского замка недалеко от Валмиеры.
Kalush Orchestra - одна из самых узнаваемых хип-хоп групп Украины. Они получили международное признание 14 мая 2022 года, выиграв "Евровидение", что позволило Украине в третий раз одержать победу в популярном конкурсе. Ранее в этом году группа гастролировала по США, включая выступление на престижном фестивале SXSW в Остине.
Группа активно продолжает поддерживать ВСУ, жертвуя средства от проданных во время концертов сувениров. Также на концерте в Латвии будет осуществлена продажа мерча, где можно будет купить вещи с символикой Kalush Orchestra.
Густаво, который несколько лет был известен под сценическим псевдонимом Arstarulsmirus, вернулся на хип-хоп сцену в прошлом году с большим концертом Beidzot. На фестивале Густаво исполнит песни из вышедшего в этом году студийного альбома Tagad tikai sākās, а также самые известные свои хиты.
Свое участие подтвердили rolands če (Роланд Че), проект KRATA, Zeļģis, Mickeen, Viņa, Age of Stones, Deniss и диджеи: Томс Гревиньш, Эгонс Рейтерс, Магнус Эриньш, All-viss, Funky DJ Elegant и другие.
Организаторы фестиваля Tinte готовят специальную инсталляцию для главной сцены, чтобы обеспечить посетителям мероприятия хорошую видимость. Параллельно с большой сценой разместятся диджейская палатка, блок питания и зона отдыха.
Организатором фестиваля является популярный валмиерский бар Tinte. Последний раз фестиваль Tinte проходил летом 2019 года, собрав 5000 посетителей.
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