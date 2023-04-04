Мария Наумова: "В Индию приезжаю как домой"

Мария Наумова регулярно ездит в Индию. Пропустила лишь то время, когда ее сын Артур был еще совсем маленький. "Я даже не могу сосчитать, сколько раз я там была. Обычно я провожу в Индии не менее трех недель. Недавно была вместе с мужем, который все больше обращается к индийскому образу жизни и аюрведе. Потому что это знания, полезные для всех", - рассказывает она изданию Privātā Dzīve.

Ее цель все эти годы - изучить индийскую философию жизни и посвятить себя йоге и медитативным практикам на той земле, откуда они пришли. Мария, похоже, заинтересовалась Индией еще в прошлой жизни. Она познакомилась с йогой и индийской мудростью еще в детстве, потому что ее практиковали коллеги отца, а в Советском Союзе это было что-то неслыханное. Позже, уже в сознательном возрасте, Мария начала сама этим интересоваться. "Я верю в карму и реинкарнацию. Не зря я приезжаю в Индию как домой", - подчеркивает она.

По возвращении из Индии Мария уже дала концерт в культурном центре Ziemeļblāzma, и музыканты были в восторге от ее мощной энергетики. "Вместе у нас было такое медитативное состояние, время пропадало, и я могла отдавать свою энергию людям и получать ее обратно. И именно такую ​​энергию я черпала в Индии", - радуется она.

Энергии столько, что хватит и на круглый юбилейный тур, который состоится этим летом. "Я не чувствую себя старой. Изменилось только мое отношение к вещам и действиям. Раньше я делала вещи на автомате, а теперь получаю от этого удовольствие", - признается Мария. В таком настроении создается ее юбилейная концертная программа в латинских ритмах Fiesta de Maria - "Праздник Марии".

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Видео: Интервью с Марией Наумовой в программе Jā (на латышском языке)